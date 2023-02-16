Евгений Куйвашев поручил правительству Свердловской области усовершенствовать систему патриотического воспитания

В регионе важно сделать акцент на качественной системе патриотического воспитания. Фото: Владимир Мартьянов

Евгений Куйвашев нацелил правительство Свердловской области и общественные организации на совершенствование системы патриотического воспитания детей и молодежи. Вопрос был поднят на заседании регионального кабинета министров.

"В Свердловской области этим вопросам всегда уделялось большое внимание. У нас хорошие традиции в патриотической деятельности, крепкое ветеранское сообщество, активное добровольческое движение. Набирает обороты деятельность регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". И нам необходимо оказать ему всестороннюю поддержку", — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Всероссийское "Движение первых" было создано в июле 2022 года. Его поддержал Президент России. На заседании Госсовета в декабре 2022 года Владимир Путин поручил главам субъектов помогать региональным отделениям движения. В январе 2023 года в Свердловской области начал работать совет регионального отделения. С февраля формирование организаций ведется на уровне муниципалитетов. До конца года на Среднем Урале планируют создать не меньше тысячи отделений на базе школ и вузов.

На заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что работать с молодежью нужно на более качественном уровне, а не для создания отчетов, рапортующих о количестве мероприятий. Глава региона поручил ответственно отнестись к подготовке и проведению памятных мероприятий, касающихся 80-летия подвига Уральского добровольческого танкового корпуса и 80-летия Курской битвы, в которой участвовали наши земляки, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, ранее Владимир Путин поддержал идею создания в регионах музеев спецоперации.