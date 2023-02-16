Свердловский избирком и "Областная газета" подписали соглашение о взаимодействии

"Областная газета" и Свердловский избирком подписали соглашение. Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко и генеральный директор "Областной газеты" Антон Третьяков подписали соглашение о взаимодействии. Также они обсудили совместные медиапроекты к 30-летию избирательной системы и предстоящему в следующем году 90-летию Свердловской области.

ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета" существует с 1990 года и является официальным печатным органом региона. Издание располагает наибольшим печатным и электронным архивом по теме выборов.

По подшивкам "Областной газеты" можно отследить всю историю выборов — решения о их назначении, результаты голосования, агитационные материалы прошлых лет, фотографии с избирательных участков. Избирательная комиссия Свердловской области располагает протоколами, данными о датах проведения голосования, образцами бюллетеней. Совместными усилиями журналисты и организаторы выборов подготовят книгу к 30-летию избирательной системы.

Как рассказала председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, книга будет не о членах избиркомов, а о выборах, без оценок и домыслов — только статистика, фотофакты и заявленные в комиссию в свое время агитационные материалы кандидатов и партий.

"Знаю, что о выборах в Свердловской области написано немало книг. Но сборника, справочника с перечнем всех кампаний, кандидатов, результатами на данный момент нет. Очень надеемся, что нашу сухую и официальную информацию дополнят архивы "Областной газеты", — отметила Елена Клименко.

"В голосовании на выборах участвуют люди, которым небезразлично, как развивался, развивается и будет развиваться наш регион. Именно для таких читателей и пишет "Областная газета". Думаю, что в результате сотрудничества редакции и избиркома в дополнение к тому, что хранится в архивах нашей редакции, появится много новых интересных публикаций", — сказал генеральный директор "Областной газеты" Антон Третьяков.

В 2023 году в "Областной газете" появится рубрика об организаторах выборов в территориях. В Свердловской области 94 муниципальных образования и 81 территориальная избирательная комиссия. Их председатели расскажут не только о себе, но и о своих родных городах, их истории, необычных случаях на выборах и о том, как избирательные кампании влияли на развитие территорий, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.