Телефонные мошенники ограбили уральских пенсионерок на 4,5 миллиона рублей

Мошенники чаще всего обманывают пенсионеров. Фото: Владимир Мартьянов

Пенсионерок из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Нижней Туры обманывали аферисты, используя классическую схему "Родственник попал в ДТП". Общая сумма причиненного им ущерба составила почти 4,5 миллиона рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудниками Межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское" были задержаны трое мужчин, подозреваемых в мошенничестве.

В полицию обратились местные жительницы, которым звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их родные стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди. Они убеждали женщин передать деньги, чтобы "урегулировать вопрос". Затем за ними приезжал курьер.

Одна из пострадавших курьера описала, подозреваемого мужчину задержали в Нижнем Тагиле. Им оказался ранее судимый житель Нижней Туры. При досмотре у него обнаружили пакет, в котором находился один миллион рублей. Выяснилось, что эти деньги мужчина забрал у другой потерпевшей. Вскоре полицейские задержали еще двух курьеров.

Задержанные пояснили, что нашли подработку в одном из мессенджеров. Работодатель сообщал им адреса граждан, у которых нужно забрать деньги. Они оставляли себе положенный процент, а остальные деньги отправляли на счет заказчика. Следствием было установлено, что таким образом подозреваемые похитили деньги более чем у 15 человек. Все потерпевшие пенсионного возраста, проживают они в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Нижней Туре. Общая сумма причиненного ущерба составляет почти 4,5 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в Ревде мошенники обманули учительницу почти на 2 миллиона рублей.