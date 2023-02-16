Весеннее солнце может вызвать помехи на телеэкранах уральцев

Весной возможны помехи в телевещании. Фото: Павел Ворожцов

С 19 февраля в небе над Свердловской областью будет наблюдаться сезонное явление, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала.

Такое явление называется интерференция. Она возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием, из-за чего ухудшается передача сигнала со спутника.

"В Екатеринбурге и Свердловской области кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны с 19 февраля до 12 марта с 13:32 до 14:28 местного времени из-за солнечной интерференции. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 26 минут в сутки", — рассказал директор филиала РТРС — Свердловского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Алексей Ивонин.

Цифровые технологии трансляции сделали воздействие интерференции практически незаметным для телезрителей. Тем не менее на пиковый период предусмотрен перевод радиотелевизионных передающих станций на прием сигнала с другого спутника.

При этом не любой телевизор способен мгновенно "поймать" возобновленный сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замерзанию, рассыпанию или полному пропаданию изображения. В таких случаях рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов.

График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм в Свердловской области публикуется на сайте РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид", сообщает пресс-служба Свердловского ОРТПЦ.