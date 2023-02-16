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16 февраля 2023, 19:23

Евгений Куйвашев принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в УрФО

Евгений Куйвашев

В совещании приняли участие главы всех регионов УрФО. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Урале прошло выездное совещание под руководством секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. В нем приняли участие полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, главы других регионов Уральского федерального округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения технологического суверенитета России с опорой на научно-производственный и кадровый потенциал Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ.

Отдельное внимание уделено теме формирования инфраструктуры, необходимой для проведения в интересах российской промышленности научных исследований и разработок. Она должна развиваться опережающими темпами. Важно также создание технопарков в сфере высоких технологий, восстановление отраслевых научно-исследовательских институтов.

Участникам совещания даны рекомендации, касающиеся модернизации основных фондов предприятий на отечественной технологической основе. Сформированы предложения по обеспечению национальной экономики квалифицированными научными, инженерными и рабочими кадрами, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Также были рассмотрены меры по снижению угроз, связанных с прекращением в России деятельности ряда иностранных компаний. На совещании обсудили производственно-технологические проекты, направленные на импортозамещение в различных отраслях промышленности.

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. 

Областная газета Свердловской области

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