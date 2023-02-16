Евгений Куйвашев принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в УрФО

На Урале прошло выездное совещание под руководством секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. В нем приняли участие полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, главы других регионов Уральского федерального округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.
На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения технологического суверенитета России с опорой на научно-производственный и кадровый потенциал Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ.
Отдельное внимание уделено теме формирования инфраструктуры, необходимой для проведения в интересах российской промышленности научных исследований и разработок. Она должна развиваться опережающими темпами. Важно также создание технопарков в сфере высоких технологий, восстановление отраслевых научно-исследовательских институтов.
Участникам совещания даны рекомендации, касающиеся модернизации основных фондов предприятий на отечественной технологической основе. Сформированы предложения по обеспечению национальной экономики квалифицированными научными, инженерными и рабочими кадрами, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Также были рассмотрены меры по снижению угроз, связанных с прекращением в России деятельности ряда иностранных компаний. На совещании обсудили производственно-технологические проекты, направленные на импортозамещение в различных отраслях промышленности.
Напомним, сегодня Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.