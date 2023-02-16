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16 февраля 2023, 20:06

Госдума приняла закон о защите русского языка от чрезмерного употребления заимствований

  Марина Сапожникова
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Русский язык защищают от иностранных слов. Фото: Павел Ворожцов

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, который в том числе регулирует использование иностранных слов в русском языке. Норма направлена на повышение значимости русского языка как государственного на всей территории России. 

Закон расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным. В частности, речь идет о сфере образования, государственной, муниципальной, судебной системах. Не допускается употребление слов и выражений (в том числе нецензурной брани), которые не соответствуют нормам современного русского литературного языка. Исключение составляют иноязычные слова, аналогов которым нет в русском языке и которые включены в нормативные словари. 

"Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", — уточняется в документе.

Список таких словарей и справочников, порядок его формирования, а также требования к их составлению будет утверждать Правительство РФ. 

Закон также вводит обязательную лингвистическую экспертизу для нормативных актов. Тексты документов будут проверяться на соответствие нормам и правилам русского языка, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов.

Областная газета Свердловской области

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