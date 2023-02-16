Включены все

Одно из недавних мероприятий в центре инклюзивной культуры – открытие персональной выставки новоуральского художника Ольги Сченснович (на снимке – вторая слева). Фото: Центр инклюзивной культуры / Верх-Нейвинский

Городской округ Верх-Нейвинский – один из самых компактных в Свердловской области: в муниципалитете живет около пяти тысяч человек. Благодаря богатому историческому наследию и уникальным социальным проектам, которые реализуются в округе, об этой территории все чаще говорят за пределами не только области, но и страны.

Особняк снова в деле

В 2005 году в Верх-Нейвинском открылся первый на Урале центр, где люди с ограниченными возможностями бесплатно проходят реабилитацию, социализацию и профориентацию. Его основала некоммерческая организация «Благое дело». За 18 лет центр, который существует на средства грантов и меценатов, превратился в целую экосистему, в которой люди с ментальной и физической инвалидностью обучаются ремеслу, искусствам, участвуют в культурных проектах и пробуют жить самостоятельно.

Организация обустроила три так называемые «тренировочные» квартиры, где подопечные осваивают бытовые навыки. К июню общественники на средства Президентского гранта планируют закончить ремонт старинной усадьбы Аристовых, расположенной в самом центре поселка – здесь разместится дом с сопровождаемым проживанием для выпускников психоневрологических интернатов и детских домов для инвалидов.

– Мы возвращаем зданию XIX века исторический облик. Это важно и для жителей поселка, и для тех, кто поселится в доме, – говорит генеральный директор организации Вера Симакова. – Усадьба Аристовых станет для них стартовой площадкой, после которой люди с инвалидностью смогут выстраивать свою жизнь вне стен специальных учреждений.

Поначалу верхнейвинцы отнеслись к идее создания такого жилья с недоверием, но сегодня, говорят сами жители, таких вопросов даже не возникает.

– Ребята живут в поселке, общаются со всеми. Иногда встречаю их в магазине, – делится пенсионер Фёдор Тарасов. – Их здесь принимают такими, какие они есть, помогают освоиться, влиться в обычную жизнь, найти свое дело. Отношение очень доброжелательное, сейчас даже не представляю, что где-то бывает по-другому. Так что для остальных верхнейвинцев это тоже важный опыт – опыт принятия и соучастия.

Тарелки, свечи, шоперы

Кроме навыков самостоятельного проживания, подопечным «Благого дела» помогают освоить и закрепить навыки профессиональные. Сегодня в «Благом деле» работает семь мастерских: деревообрабатывающая, керамическая, бумажная, швейная, свечная, шерсти и фетра, а также высокотехнологичная мастерская «Особые дизайнеры». Ежедневно под чутким руководством кураторов здесь занимаются 50 «особых» мастеров. Двадцать человек уже официально трудоустроены и получают заработную плату.

По количеству продукции (сувенирной и не только), которую здесь выпускают, Верх-Нейвинский может составить конкуренцию крупным туристическим городам. Эксклюзивные керамические тарелки и кружки с принтами, блокноты и открытки, шоперы и деревянные подставки для телефонов, заместившие аналогичные изделия из ИКЕА, – лишь малая часть. В администрации поселка, к слову, задумались над тем, чтобы создать линейку мерча с достопримечательностями Верх-Нейвинского.

Работы мастеров можно приобрести на нескольких площадках – например, с прошлого года они появилась на маркетплейсе и в магазинах одной из федеральных книжных сетей. Опыт эффективного маркетинга заинтересовал предпринимателей не только из Верх-Нейвинского, но и других городов. Так, в декабре прошлого года «Благое дело» при поддержке крупной топливной компании организовало в Новоуральске двухдневный инклюзивный фестиваль, который объединил три десятка местных умельцев. В планах – сделать его ежегодным.

От танцев до «Поэтического Арбата»

Насыщенную новостную повестку задает и центр инклюзивной культуры, который обустроили в некогда полуразрушенном здании поселкового магазина в 2021 году. Сегодня это современное лофт-пространство, где проходят музыкальные концерты, спектакли, кинопоказы, мастер-классы, танцевальные вечера и многое другое.

Так, в декабре прошлого года полсотни актеров, музыкантов и швей с инвалидностью совместно со студентами первого курса Екатеринбургского театрального института и актерами Открытого студийного театра поставили спектакль «Сага о Харальде». А вчера в центре прошло одно из любимых у верхнейвинцев мероприятий – «Поэтический Арбат», в ходе которого любой может встать к микрофону и спеть песню или прочитать стихотворение.

– Нам было важно создать место не только для мастеров и подопечных «Благого дела», но и для всех жителей поселка. Мы стремились к тому, чтобы центр был интересен и доступен людям разных поколений, – рассказала Вера Симакова. И судя по всему, это удается: только в январе мероприятия инклюзивного центра посетили 250 человек.

За практическим и научным опытом в Верх-Нейвинский сегодня приезжают специалисты из разных городов страны и бывших советских республик. НКО в других муниципалитетах тоже обращаются за помощью к опытным коллегам и вместе воплощают в жизнь социальные проекты. Например, объединившись с командами из Талицы «Академия перемен» и Нижнетагильского пансионата для престарелых и инвалидов, команда «Благого дела» изготавливает комплекты постельного белья для беженцев с Украины.

– У нас сложился коллектив, который может что-то дать обществу, и осознание этого дает фантастические резервы для того, чтобы выстоять и развиваться дальше, – резюмирует Вера Симакова.

За чашкой чая с главой

Как отмечает глава городского округа Верх-Нейвинский Николай Щекалёв, работа инклюзивного центра позволила изменить отношение сельчан не только к людям с ограниченными возможностями, но и к собственной жизни. .

– Прошлым летом в дополнение к привычным приемам граждан предложил новый формат общения – еженедельные встречи с главой за чашкой чая. Идея понравилась: в течение двух часов общаемся без отчетов и докладов, обсуждаем муниципальные дела, – рассказывает Николай Щекалёв. – Эффект впечатлил: люди не боятся сообщать мне о проблемах лично или в соцсетях, но при этом и количество интересных идей и предложений выросло в разы. Например, начали появляться первые идеи по инициативному бюджетированию, развитию туризма и другие: успевай только записывать!

О развитии туризма в Верх-Нейвинском – читайте в одном из следующих номеров «ОГ»