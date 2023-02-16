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Общество
16 февраля 2023, 21:08

Делегация из Белоруссии ознакомилась с промышленным и выставочным потенциалом Свердловской области

  Марина Сапожникова
Делегация Республики Беларусь

Белорусская делегация прибыла в столицу Среднего Урала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой и заместитель министра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик в составе делегации прибыли в Екатеринбург, чтобы обсудить планы проведения выставки ИННОПРОМ-2023. В настоящее время участие в ней подтвердили свыше 100 белорусских компаний.

"Мы каждый год очень серьезно относились к участию в выставке. Последние два года ИННОПРОМ приобрел еще большее значение в связи с происходящими процессами. Примерно половина промышленных отраслей республики находится под западными санкциями. Весь удар приходится именно на промышленность в надежде, что это вызовет остановку отраслей, социальное волнение, политические катаклизмы. Но по результатам прошлого года мы достигли рекордных цифр и по кооперации, и по совместным проектам торговли, импортным, экспортным операциям, поэтому в этом году ИННОПРОМ имеет для нас более важное значение, чем в предыдущие годы", — отметил Дмитрий Крутой.

Участники делегации осмотрели павильоны МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Под стенд республики на предстоящем ИННОПРОМе будет отдана площадь в 3 тысячи квадратных метров, сообщает департамент информационной политики региона.

"ИННОПРОМ, совместный со страной-партнером Республикой Беларусь, должен дать дополнительный импульс для развития нашего сотрудничества в промышленной сфере. У нас масса идей по развитию не только экономики, но и социального сотрудничества, туризма, культурного взаимодействия", — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Председатель белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов рассказал о планах организовать в рамках международной выставки шоу танцующих тракторов и масштабную ярмарку белорусских продуктов, на которой представят также изделия легкой промышленности и косметику. Уже сейчас для ярмарки ищут площадки в Екатеринбурге.

По словам директора деловой программы Международной выставки ИННОПРОМ Антона Атрашкина, мероприятие сохраняет свой международный статус. Уже сейчас забронированы 85% выставочных площадей.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге стартовал отбор компаний для участия в форуме ИННОПРОМ-2023.

Областная газета Свердловской области

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