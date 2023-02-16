Раз в год газовики обязаны проверить плиты, котлы и другое оборудование, работающее на голубом топливе. Фото: Павел Ворожцов

Работники департамента госжилстройнадзора области и газовики регулярно проводят совместные рейды по проверке безопасности использования бытового газа в многоквартирных домах и частном секторе. Очередные мероприятия прошли в эти днив Березовском и выявили ряд нарушений. Специалисты предупреждают: неправильное обращение с газом может привести к трагедии.

С начала 2023 года в России произошло уже пять газовых ЧП, в которых пострадали люди. В двух из них, в Новосибирске и Тульской области, утечка газа привела к человеческим жертвам. Во всех случаях основной причиной трагедии, по предварительному заключению экспертов, стало нарушение правил безопасности при использовании газового оборудования.

На Среднем Урале, к счастью, подобного в последнее время не случалось. Но это не повод терять бдительность. Однако, увы, граждане не всегда ответственно относятся к требованиям безопасности. В частности, игнорируют плановые проверки, которые проводят газовики.

Очередным подтверждением стал вчерашний рейд в Березовском. Сотрудники департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и компания «Газпром газораспределение Екатеринбург», которая занимается обслуживанием газового оборудования, в одном из подъездов многоэтажного дома смогли попасть лишь в 16 из 20 квартир. Жильцы четырех из них двери не открыли, хотя заранее были извещены о предстоящей проверке. На дверях подъезда было вывешено объявление.

Там, где осмотр удалось провести, недостатков не обнаружили, поэтому отключать газ не стали. А вот накануне во время рейда в другом многоквартирном доме Березовского в двух квартирах газ пришлось отключить. Причиной стали износ оборудования, старые шланги, отсутствие доступа в квартиры и несоблюдение правил безопасного использования газа в быту.

– Согласно действующему законодательству собственники газифицированных помещений обязаны заключить договор со специализированной организацией о техническом обслуживании газового оборудования и обеспечить доступ для его проверки, – объясняет заместитель главного инженера «Газпром газораспредление Екатеринбург» Егор Подоплелов. – К примеру, наша компания раз в год проводит проверки в домах, расположенных в зоне ее ответственности – в Екатеринбурге, Асбесте, Березовском, Верхней Пышме и Заречном.

К сожалению, некоторые граждане газовиков в жилище не пускают. Как правило, этим грешат те, к кому у проверяющих уже были претензии.

Вторая составляющая, по словам Егора Подоплелова, строгое соблюдение абонентом правил пользования газом. При проведении ежегодной технической проверки сотрудники обслуживающей организации проводят инструктаж абонентов, рассказывают о мерах, которые необходимо соблюдать при пользовании голубым топливом.

За нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, в том числе и за отказ предоставить к нему доступ, Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде штрафов.

Административная ответственность Статьей 9. 23 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. К таким нарушениям относятся: 1.Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти ч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока до ста тысяч рублей. 2.Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока до ста тысяч рублей. 3.Уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, либо уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока до ста тысяч рублей. 5.Действия (бездействие), предусмотренные частями 1–4 и приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей. Влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей. 6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1–4 настоящей статьи, - Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц – от восьмидесяти до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.