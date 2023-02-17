Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила о возвращении трех уральцев из украинского плена

Сейчас уральские военнослужащие проходят реабилитацию. Фото: Михаил Батурин

В Россию из плена в результате обмена вернулся 101 военнослужащий, в том числе трое свердловчан. Сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Новость, которую я всегда жду. Состоялся обмен военнопленными. На родину вернулся 101 военнослужащий. Трое из них наши — свердловские. С двумя главами уже переговорила. Благодарю родных за проявленное терпение", — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В настоящее время уральские военнослужащие проходят реабилитацию вместе с остальными освобожденными в Москве.

Татьяна Мерзлякова также выразила надежду на возвращение домой и остальных уральцев.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как Татьяна Мерзлякова помогла освободить из плена 13 свердловчан.