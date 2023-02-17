Темы дня

Общество
17 февраля 2023, 09:34

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила о возвращении трех уральцев из украинского плена

  Марина Сапожникова
Татьяна Мерзлякова

Сейчас уральские военнослужащие проходят реабилитацию. Фото: Михаил Батурин

В Россию из плена в результате обмена вернулся 101 военнослужащий, в том числе трое свердловчан. Сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Новость, которую я всегда жду. Состоялся обмен военнопленными. На родину вернулся 101 военнослужащий. Трое из них наши — свердловские. С двумя главами уже переговорила. Благодарю родных за проявленное терпение", — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В настоящее время уральские военнослужащие проходят реабилитацию вместе с остальными освобожденными в Москве.

Татьяна Мерзлякова также выразила надежду на возвращение домой и остальных уральцев.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как Татьяна Мерзлякова помогла освободить из плена 13 свердловчан.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.02.2023, 10:51 / Общество
Евгений Куйвашев и Дмитрий Крутой обсудили направления сотрудничества между Средним Уралом и Белоруссией
17.02.2023, 09:34 / Общество
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила о возвращении трех уральцев из украинского плена
16.02.2023, 21:08 / Общество
Делегация из Белоруссии ознакомилась с промышленным и выставочным потенциалом Свердловской области
16.02.2023, 20:06 / Общество
Госдума приняла закон о защите русского языка от чрезмерного употребления заимствований
16.02.2023, 19:23 / Общество
Евгений Куйвашев принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в УрФО