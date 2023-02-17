Евгений Куйвашев и Дмитрий Крутой обсудили направления сотрудничества между Средним Уралом и Белоруссией

Евгений Куйвашев встретился с делегацией Республики Беларусь. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой обсудили развитие кооперации в промышленности и участие в ИННОПРОМе-2023. В этом году Белоруссия выступает страной-партнером международной выставки.

По словам Евгения Куйвашева, Республика Беларусь — стратегически важный партнер Свердловской области. Между двумя странами успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество, усилия направлены на обретение импортонезависимости, укрепление кооперации. Главными направлениями взаимодействия остаются машиностроение и энергетика.

"Уральские предприятия поставляют в Беларусь продукцию цветной и черной металлургии. Хорошо известна и востребована в нашем регионе машиностроительная продукция Республики Беларусь: специализированная техника для горно-металлургического комплекса, коммунальные машины, лифтовое оборудование, сельхозтехника. В этом году мы ожидаем большую поставку белорусских троллейбусов для Екатеринбурга", — отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор назвал новые троллейбусы достойным подарком к 300-летию города от президента, который поддержал просьбу региона о поддержке в обновлении общественного транспорта.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой выразил надежду, что выставка поможет обрести новых партнеров и укрепить позиции.

"Мы обсудили новые направления, где мы могли бы к этому времени найти возможные проекты. Первое — это станкостроение. Мы сегодня на заводах увидели огромную потребность в рамках модернизации именно в станочном оборудовании. Второе важнейшее направление — это радиоэлектроника, микроэлектронная промышленность. В рамках санкций, ухода западных компаний наши промышленные предприятия нуждаются в скорейшем внедрении этих разработок", — сказал Дмитрий Крутой.

Он выразил уверенность, что потенциал для заполнения освободившихся ниш есть и у Белоруссии, и у Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Мы уже реализовали ряд серьезных проектов с белорусской стороной. Это и энергетика, и коммунальная техника, и сельхозтехника. Я считаю, что нужно сегодня подвести черту под тем, что сделано, и наметить новые шаги к развитию. Мы подписали в прошлом году новое соглашение о сотрудничестве с учетом меняющихся условий — я имею в виду увеличение санкционного давления", — сказал Евгений Куйвашев.

К выставке ИННОПРОМ белорусские партнеры готовят не только презентацию промышленных возможностей государства, но и культурную программу с национальным колоритом, дегустацией белорусских продуктов.

Евгений Куйвашев заверил Дмитрия Крутого в том, что правительство Свердловской области окажет белорусским партнерам необходимое содействие в организации.

Также на встрече обсуждалось развитие двусторонних гуманитарных связей, в частности организация обменных гастролей творческих коллективов. Разговор шел и о развитии взаимного туризма, сотрудничестве в области науки, образования и спорта. Так, губернатор Свердловской области пригласил белорусскую сторону к участию в Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в августе в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как белорусская делегация посетила павильоны МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", где будет проходить ИННОПРОМ.