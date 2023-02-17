Виновник смертельной аварии в Екатеринбурге выплатит родным погибшего более полутора миллионов рублей

Суд обязал виновного выплатить компенсацию морального вреда. Фото: Алексей Кунилов

В Ленинском районном суде Екатеринбурга рассмотрели гражданское дело о компенсации морального вреда родственникам погибшего в ДТП на улице Малышева, которое произошло в августе 2019 года.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, иск подали родные одного из погибших — мать и сестра. Учитывая позицию прокурора, Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о взыскании с виновника аварии Владимира Васильева компенсации морального вреда в пользу матери погибшего в размере 900 тысяч рублей, в пользу сестры — 750 тысяч рублей.

Напомним, смертельное ДТП в Екатеринбурге произошло в августе 2019 года. Владимир Васильев, находясь в нетрезвом состоянии, на большой скорости въехал в несколько машин, стоящих на перекрестке улиц Малышева — Московская. В результате аварии погибли 2 человека. Васильева приговорили к 8 годам 11 месяцам лишения свободы. Он отбывает срок в колонии общего режима.

Ранее сообщалось о том, что Свердловский областной суд оправдал Владимира Васильева по одной статье обвинения и снизил наказание по другой.