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17 февраля 2023, 15:01

Александра Левина переизбрали на должность главы Свердловского творческого союза журналистов

Александр Левин

Александр Левин возглавляет Свердловский творческий союз журналистов с 2013 года. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге прошла 24-я отчетно-выборная конференция Союза журналистов Свердловской области, где был переизбран председатель организации. Им вновь стал Александр Левин, который возглавляет союз с 2013 года.

Участие в конференции приняли 86 делегатов, которые единогласно проголосовали за кандидатуру Александра Левина. 

"Спасибо за оценку. Это показатель доверия нашей работе", — отметил Александр Левин. 

На мероприятии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Глава региона отметил сильные стороны областного отделения, ответственную работу сотрудников. 

"Сегодня союз успешно развивается и его деятельность весьма востребована. Он объединяет творческих, неравнодушных и ответственных журналистов всего нашего региона. Союз ведет большую работу по поддержке ветеранов, защите прав журналистов, поддержке юнкоровского движения, успешно реализует проект по созданию правовой поддержки журналистов. <…> За особый вклад в развитие союза хотел бы отметить его председателя Александра Юрьевича Левина. Я рассчитываю, что благодаря нашей поддержке вы продолжите работу на данном посту, уверен, что это принесет только позитивные результаты. Впереди нас ждут масштабные события", — отметил губернатор.

Владимир Соловьев, подчеркнул, что Свердловский союз журналистов один из самых мощных в России. И в этом — без сомнений заслуга Александра Левина. 

Кандидатуру Александра Левина поддержали также главный редактор издательско-полиграфического центра УрФУ Евгений Зашихин, глава ветеранской организации журналистов Свердловской области Иван Малахеев, представители редакции "Областной газеты", руководитель областного Союза юнкоров Светлана Лебедева и руководители различных СМИ региона.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. 

Областная газета Свердловской области

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