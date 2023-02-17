Александра Левина переизбрали на должность главы Свердловского творческого союза журналистов

Александр Левин возглавляет Свердловский творческий союз журналистов с 2013 года. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге прошла 24-я отчетно-выборная конференция Союза журналистов Свердловской области, где был переизбран председатель организации. Им вновь стал Александр Левин, который возглавляет союз с 2013 года.

Участие в конференции приняли 86 делегатов, которые единогласно проголосовали за кандидатуру Александра Левина.

"Спасибо за оценку. Это показатель доверия нашей работе", — отметил Александр Левин.

На мероприятии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Глава региона отметил сильные стороны областного отделения, ответственную работу сотрудников.

"Сегодня союз успешно развивается и его деятельность весьма востребована. Он объединяет творческих, неравнодушных и ответственных журналистов всего нашего региона. Союз ведет большую работу по поддержке ветеранов, защите прав журналистов, поддержке юнкоровского движения, успешно реализует проект по созданию правовой поддержки журналистов. <…> За особый вклад в развитие союза хотел бы отметить его председателя Александра Юрьевича Левина. Я рассчитываю, что благодаря нашей поддержке вы продолжите работу на данном посту, уверен, что это принесет только позитивные результаты. Впереди нас ждут масштабные события", — отметил губернатор.

Владимир Соловьев, подчеркнул, что Свердловский союз журналистов один из самых мощных в России. И в этом — без сомнений заслуга Александра Левина.

Кандидатуру Александра Левина поддержали также главный редактор издательско-полиграфического центра УрФУ Евгений Зашихин, глава ветеранской организации журналистов Свердловской области Иван Малахеев, представители редакции "Областной газеты", руководитель областного Союза юнкоров Светлана Лебедева и руководители различных СМИ региона.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.