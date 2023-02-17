День российских студенческих отрядов отмечают сегодня в стране

В Свердловской области есть свои студенческие отряды, которые ежегодно собираются на фестиваль "Знаменка". Фото: Владимир Мартьянов

17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. Праздник был учрежден указом Президента РФ Владимира Путина в 2015 году.

Движение студенческих отрядов зародилось в 1959 году. Тогда более 300 учащихся МГУ имени Ломоносова отправились в Казахстан осваивать целину. Со студентов МГУ пример взяли остальные. Работать на добровольных началах стали учащиеся вузов из других городов СССР. За годы существования советских студенческих отрядов участниками стали 13 млн человек.

В 2003 году в РФ была сформирована молодежная общественная организация "Российские студенческие отряды", которая переняла традиции студотрядов СССР. Учащиеся работают в различных общественно-полезных сферах: строителями, педагогами, проводниками.

"Российские студенческие отряды — крупнейшее молодежное движение нашей страны. Оно объединяет самую активную часть студенческой молодежи. Студотряды — это место, где находят друзей и единомышленников. Приобретают профессиональные навыки и колоссальный опыт. Раскрывают творческие способности и определяются с целями на жизнь", — отметил полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев.

Полпред поздравил участников студотрядов с праздником, поблагодарил их за труд, инициативу и ответственность, добавив, что ребята "с большим энтузиазмом решают важные задачи в самых разных сферах".

Отметим, на Среднем Урале в состав регионального отделения молодежной общероссийской организации входят студенческие отряды ведущих свердловских вузов.