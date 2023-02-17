Свердловчанку подозревают в хищении 5 миллионов рублей у банка

Женщина представилась сотрудницей нефтегазовой фирмы и получила кредит. Фото: Галина Соловьева

Женщина представилась сотрудницей нефтегазовой компании, чтобы получить крупный кредит. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

В полицию Екатеринбурга обратился представитель уральского банка. Он рассказал, что в марте 2021 года клиентка оформила кредит на сумму 5 миллионов рублей. При этом она указала, что работает в крупной нефтегазовой компании и имеет солидный доход. Заемщица получила всю сумму наличными и какое-то время исправно вносила платежи по кредиту, перечислив порядка 350 тысяч рублей. Однако потом взносы прекратились, женщина перестала выходить на связь.

Сотрудники банка решили перепроверить данные, которые были указаны при оформлении договора. В организации, сотрудницей которой представилась клиентка, сообщили, что таких работников у них нет и справки 2-НДФЛ на ее имя не выдавались.

Полицейские разыскали заемщицу. Выяснилось, что подозреваемая действительно не имеет отношения к нефтегазовой сфере, а работает в пункте выдачи товаров одной из интернет-площадок. Свою вину женщина признала. Она подтвердила, что изображала деловую женщину, чтобы получить крупный кредит, а взносы вносила для отвода глаз.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На время следствия женщина находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее сообщалось о том, что на Среднем Урале мошенник лишил женщину 2,5 миллионов рублей, представившись сотрудником банка.