Свердловская область получит почти 3 млрд рублей на реализацию важнейших инфраструктурных проектов

Средства направят на возведение важнейших для региона объектов. Фото: Павел Ворожцов

Почти 3 млрд рублей на важнейшие социальные и инфраструктурные проекты направило Правительство России в Свердловскую область. Заявку на финансирование подавал губернатор Евгений Куйвашев.

Распоряжение со списком объектов, которые построят в Свердловской области в 2023–2027 годах, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В их числе — здание НИИ Охраны материнства и младенчества, которое станет первым объектом медицинского кластера "Академический" в Екатеринбурге. В 2024 году на его строительство будет направлено 1,35 миллиарда рублей.

Напомним, в ходе рабочей поездки на Урал Михаил Мишустин поддержал предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о создании медкластера в Екатеринбурге и заявил о финансировании проекта на федеральном уровне.

"Это уникальный проект, формирующийся по принципу полного цикла — от обучения и подготовки кадров, проведения научных исследований, генерации бизнес-идей до внедрения в клиническую практику, оказания высокотехнологичных медуслуг, выпуска востребованной продукции медицинского назначения", — отмечал ранее Евгений Куйвашев.

Предполагается, что на единой площадке будут размещены лечебные и научные учреждения: НИИ ОММ, Уральский государственный медицинский университет с комплексом учебных корпусов, общежитий, спортивных площадок, медцентр Академического района с больницами для детей и взрослых, поликлиникой, женской консультацией, стоматологией, травматологическим отделением. В кластер также будут включены технопарк "Академический", инновационный онкологический и реабилитационные центры.

Также 700 миллионов рублей планируют направить на завершение строительства Дворца водных видов спорта в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Ввести в эксплуатацию его планируют весной 2023 года перед Международным фестивалем университетского спорта. Профессиональные спортсмены смогут тренироваться в таких дисциплинах, как плавание, прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание.

Кроме того, 887 миллионов рублей из федерального бюджета в 2023 и 2024 годы направят на возведение инженерных коммуникаций и станции водоподготовки "Южная" в поселке Черноисточинске. Она позволит обеспечить качественной водой более 200 тысяч свердловчан и даст стратегическую возможность для развития Нижнего Тагила.

Отметим, все запланированные объекты способствуют достижению целей нацпроектов "Здравоохранение", "Жилье и городская среда" и "Демография".

Ранее стало известно, что Свердловская область получит больше полумиллиарда рублей на развитие туризма.