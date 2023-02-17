«Нас всегда удивляют дети»

Команда ОТВ за работой. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области на этой неделе состоялось знаковое событие. Почти два часа в прямом эфире Областного телевидения на вопросы жителей региона отвечал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. О том, как шла подготовка, какой вопрос оказался для владыки самым неожиданным и какую скороговорку он говорит для разминки, в репортаже «ОГ».

На втором этаже культурно-просветительского центра «Царский», что рядом с Храмом-на-Крови, оживленно и немного суетно. Патриархальный покой просторного, расписанного в красно-золотых тонах Зала приемов нарушает команда Областного телевидения (ОТВ). Режиссеров, звукооператоров, техников, осветителей торжественная обстановка ничуть не смущает. Кабели, софиты, мониторы, микрофоны выглядят непривычно рядом со стенами, украшенными библейскими сюжетами. Обычно здесь проводит торжественные приемы глава Екатеринбургской митрополии. Но сегодня повод не совсем обычный: владыка впервые выходит в прямой эфир светского телеканала.

Руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова рассказывает, что главное условие, которое обозначил митрополит, соглашаясь на эфир – вопросы не будут делить на «удобные» и «неудобные». Более того, увидев, что их количество больше ста, и понимая, что эфирного времени на все не хватит, владыка отобрал самые острые и обстоятельно ответил на них в своем телеграм-канале. Ни один обратившийся не останется незамеченным, заверила представитель епархии.

Час до эфира. На площадке кипит работа. Ажиотажа, впрочем, нет. Все четко и даже немного буднично.

Режиссер Денис Одегов говорит, что часто приходится работать вне студии и все процессы уже отлажены.

– Мы сегодня пробуем новую технологию. Картинка будет особенная, насыщенная, более качественная, так как снимаем на фотоаппараты, – делится он.

Ведущая Екатерина Цыганкова элегантна, внимательна и сосредоточенна.

– Волнуешься?

– Если честно, не очень. Дело в том, что мы участвовали в Рождественских встречах. И так хорошо пообщались с владыкой, увидели его живость, открытость. Это очень легкий в общении человек, поэтому хочется показать нашим зрителям именно такого митрополита.

Как рассказали в телекомпании, этот эфир открывает целую серию прямых линий, которые будут проходить не в студии, а именно в гостях у героев.

Вопросы от телезрителей собирали заранее при помощи социальных сетей и мессенджеров, а также непосредственно во время эфира.

Двадцать минут до начала. Митрополит стремительно входит в зал. Владыка бодр, весел, энергичен. Решительно отказывается от услуг гримера, которая, впрочем, успела-таки пару раз взмахнуть своей волшебной кисточкой.

Ведущая объясняет технические моменты эфира.

Выводится пробная картинка.

– Ваша камера вот эта, – говорит режиссер.

– Хочу передать привет… – шутит владыка, глядя в указанную камеру, и профессионально четко произносит известную скороговорку про Сашу и сушку. Успевает рассказать, что сегодня в храм на Сретенскую службу пришел целый хор филармонии и после окончания исполнил несколько духовных произведений.

– Это было так здорово, – восклицает он.

Пять минут до эфира. В импровизированной аппаратной идут последние проверки.

– Картинка?

– Хорошо.

– Звук?

– Хорошо.

Невозмутимый техник попил молока. Эти ребята явно уверены в своих силах.

Тридцать секунд до эфира. Владыка осеняет себя крестом. Начали.

Всего за время почти двухчасового эфира глава Екатеринбургской митрополии ответил на более чем три десятка вопросов. Они затрагивали темы семьи, воспитания, социального служения, символов и топонимов Екатеринбурга, жизни священников и уроков «Основы православной культуры». Остановился владыка и на острых геополитических темах, озвучив свою позицию по специальной военной операции и рассказав о том, как священники помогают нашим воинам. Впервые митрополит Евгений прокомментировал тему Шигирского идола, которого уральские православные активисты считают наделенным магизмом, и высказался о том, нужно ли делать его символом 300-летия уральской столицы. Кстати, для тех, кто не успел посмотреть прямую линию, добро пожаловать на официальную страницу телекомпании ОТВ Вконтакте.

– Прямая линия – это новый формат диалоговой программы на нашем телеканале. Не все сегодня готовы к открытому разговору с жителями региона. Поэтому наш творческий коллектив особенно благодарен владыке Евгению за поддержку этого формата и желание поговорить без цензуры. Следующая прямая линия запланирована на конец марта, – говорит управляющая ОТВ Элеонора Расулова.

Вопросы за кадром После почти двухчасового эфира митрополит не выглядел утомленным. Он спешил на очередную встречу, но согласился ответить на несколько вопросов «Областной газеты». – Как вы оцениваете эфир? – Жизненно, необычно, но времени не хватило… как обычно. Разговор получился интересным, содержательным, и время протекает моментально. Уверен, что мы обязательно продолжим общаться в таком формате. – Какой вопрос был самым сложным? – О пандемии коронавируса, вакцинации и QR-кодах. Но это несложный вопрос. Скорее, я удивлен, что его вообще задали, так как мне кажется, что эта тема уже ушла в прошлое. – Самый неожиданный вопрос? – Нас всегда удивляют дети. Когда девочка Настенька стала спрашивать, а кто такой митрополит, то пришлось как-то сосредоточиться, потому что сложно объяснять ребенку – не хочется, а просто… бывает непросто (смеется). Но мне кажется, мы с Настей поняли друг друга.

Идут последние приготовления к эфиру. Фото: Павел Ворожцов

Владыка отвечает на вопросы подробно и эмоционально. Фото: Павел Ворожцов