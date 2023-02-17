В Екатеринбурге военные провели тренировку салюта ко Дню защитника Отечества

Салют в честь Дня защитника Отечества прогремит 23 февраля. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

На полигоне "Свердловский" артиллеристы Центрального военного округа отработали готовность орудий, пусковых установок и салютных зарядов ко Дню защитника Отечества. Они произвели несколько холостых залпов из раритетных пушек ЗИС-3 и запустили фейерверк из салютных установок 2А85.

Праздничный салют в Екатеринбурге будет дан 23 февраля на специально подготовленной площадке в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского. Будут использованы шесть противотанковых пушек ЗИС-3, которые принимали участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Они обеспечат звук залпа, а разноцветный салют запустят передвижные установки на базе автомобилей КамАЗ. Всего с трех установок планируют выпустить 510 фейерверков, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Командир салютной батареи старшина Владислав Дегтев рассказал, что в праздничном мероприятии задействованы пушки 1942, 1943 и 1944 годов выпуска. "Они применяются для того, чтобы отдать дань уважения воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и в других военных конфликтах. Личный состав к проведению салюта мы готовим в течение месяца, привлекаются в этой миссии только особо отличившиеся солдаты, которые достойно показали себя во время прохождения военной службы", — сообщил Владислав Дегтев.

Отметим, 76-миллиметровая дивизионная пушка ЗИС-3 — самое массовое орудие Великой Отечественной войны. За простоту и надежность советские артиллеристы называли ее "Зося".