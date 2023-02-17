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17 февраля 2023, 17:18

Губернатор Евгений Куйвашев заявил о важности работы судейского корпуса в современных условиях

  Марина Сапожникова
Зал совещаний

Губернатор провел совещание с судейским корпусом. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава региона Евгений Куйвашев принял участие в совещании, где подвели итоги работы районных (городских) судов и мировых судей Свердловской области за 2022 год.

"Судейское сообщество Свердловской области — это сообщество настоящих профессионалов, людей ответственных, компетентных, преданных своему делу. В последние годы нагрузка на уральских судей постоянно растет. Знаю, что в прошлом году некоторые мировые судьи прорабатывали более тысячи дел в месяц. Правительство Свердловской области делает все необходимое, чтобы создать в регионе современные и комфортные условия для отправления правосудия, помочь оптимизировать судопроизводство, равномерно распределить нагрузку на судебные участки", — сказал губернатор.

Он также отметил, что в прошлом году из областного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей было выделено свыше 300 миллионов рублей. И областные власти продолжат оказывать необходимую поддержку уральскому судебному корпусу.

Также Евгений Куйвашев выразил надежду на дальнейшее эффективное выстраивание работы по защите прав жителей Свердловской области. И отметил, что высококвалифицированная работа судейского корпуса в современных условиях имеет важнейшее значение.

К участникам совещания обратились также председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх, сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее Евгений Куйвашев принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в УрФО.

Областная газета Свердловской области

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