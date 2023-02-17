В свердловском селе открыли модульный культурно-досуговый центр

Новый КДЦ рассчитан на жителей села Кунгурка и Крылатовское. Фото: Павел Ворожцов

В селе Кунгурка Ревдинского городского округа открыли новый культурно-досуговый центр (КДЦ). Строительство объекта обошлось бюджету Свердловской области в 42 миллиона рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Площадь нового центра составляет 317 квадратных метров. В нем оборудованы зрительный зал на 100 мест, три комнаты для занятий, студия звукозаписи, библиотека, гардероб и служебные помещения. КДЦ станет центром притяжения для жителей Кунгурки и Крылатовского, где проживают 540 человек.

Объект возвели в рамках исполнения поручения Владимира Путина. В феврале 2019 год по итогам заседания совета по культуре и искусству президент поручил строить модульные культурно-досуговые дома в населенных пунктах, где живет меньше 2 тысяч человек.

"Такие центры идеальны для небольшой территории, где живет не так много людей. Здание компактное, соответствует всем требованиям, которые предъявляют к современным зданиям учреждений культуры", — заявил заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Проект здания разработали в Управлении капитального строительства Свердловской области. Поддержку оказало министерство строительства региона. Проект был признан успешным, его начали применять в качестве типового. Подобный дом культуры возводят в селе Ключ Ачитского городского округа. Сдать в эксплуатацию его планируют в этом году.

Напомним, губернатор Свердловской области поручил увеличить для школьников количество мест в учреждениях дополнительного образования.