Ловушка для кибермошенников

Развитие цифровых технологий делает финансовые услуги доступными, но увеличивает риск хищений. Фото: elements.envato.com / Константин Девятов

Вчера в Екатеринбурге завершился Уральский форум «Кибербезопасность в финансах». В его работе приняли участие председатель Центрального банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА, представители федеральных органов власти, крупнейших кредитно-финансовых организаций, IT-специалисты.

Главный вызов нашего времени, по мнению Эльвиры Набиуллиной, – стремительное развитие информационных технологий в банковской сфере, которые, с одной стороны, обеспечивают удобство и доступность финансовых услуг, с другой – требуют высокой защиты данных.

– Чем глубже в повседневную жизнь проникают информационные технологии, тем серьезнее риски безопасности в финансах, – отметила глава Центробанка. – И это означает, что и регулятор, и участники рынка просто обязаны постоянно совершенствовать инструменты киберзащиты.

Игра на чувствах

По данным Центробанка, в 2022 году по сравнению с предыдущим хищения со счетов россиян увеличились на 4 %. В денежном выражении эта цифра превысила 14 млрд рублей (подробнее смотри инфографику – Прим. «ОГ»), 1,5 млрд. из них из-за действий мошенников потеряли жители Свердловской области.

Впечатляют как масштабы воровства, так и изобретательность киберпреступников. Они выманивают деньги, рассылая вредоносные ссылки в мессенджерах, создают ложные сайты популярных торговых фирм и маркетплейсов.

В основном финансовые мошенники играют на двух чувствах – жадности и страхе. Жертву либо пугают тем, что она может что-то потерять, либо играют на желании человека проснуться богачом. Популярная схема: создается сайт, на котором жертве предлагают сделать инвестиции и получить 200 % годовых. При этом нет никакой бизнес-модели, которая подкрепляла бы уверенность в инвестициях. Такая схема – обман и финансовая пирамида, предупреждают специалисты. Или, например, приходит СМС, что можно быстро взять кредит на выгодных условиях. Надо только послать на указанный номер сообщение или перевести определенную сумму, чтобы получить к нему доступ. Формулировка странная, но люди в это верят.

Другая очень старая схема мошенничества – ваш родственник попал в ДТП, срочно переведите деньги. Также звонки могут поступать якобы от сотрудников банков, следственных органов, прокуратуры.

– Как пользователь я тоже сталкивался со звонками от якобы полиции и так далее, – рассказал депутат Государственной думы Анатолий Аксаков. – Слава богу, в конце 2021 года приняли закон о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа в Россию по подменным номерам, а в 2022 году – закон о запрете подмены номеров. Надеюсь, телефонных мошенников будет меньше.

– У нас создана платформа по борьбе с мошенничеством, с помощью которой удается останавливать 99,3 % подозрительных транзакций. В итоге количество звонков клиентам Сбера в 2022 году сократилось почти в 20 раз. Но при этом общий объем телефонного мошенничества в стране в 2022 году вырос на 40 %. Происходит это потому, что аферисты переключаются на клиентов других финансовых организаций и разрабатывают новые способы обмана, – сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Киберсила в единстве

Для эффективной борьбы с аферистами надо создавать системы безопасности с искусственным интеллектом. Но пока это могут позволить себе не все финансовые учреждения, говорят эксперты.

– Мы готовы инвестировать ресурсы и силы, чтобы создать автоматизированный подход, который смогут использовать все банки, – подчеркнул Станислав Кузнецов. – Лучше, если такую работу возглавит Центробанк.

Идею консолидации усилий поддержал и гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. По его словам, специалисты Национальной системы платежных карт (НСПК) работают над тем, чтобы связать транзакции в одном банке, где наличные сняли, с транзакциями в другом, куда деньги внесли, и понять, что это по сути одна операция.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в октябре 2022 года был подписан закон об информационном взаимодействии Банка России и МВД, который создал условия для автоматизированного обмена данными, что ускорит расследование киберпреступлений. Заработать система должна осенью 2023 года. Тогда же, вероятно, пострадавшие россияне смогут подавать заявления через портал «Госуслуги» о розыске кибермошенников .

– Мошенники креативны и очень сфокусированы, а мы действуем разрозненно и медленно – законодатели, регулятор, банки, операторы связи, правоохранительные органы, – подчеркнула Эльвира Набиуллина. – Мы научились делать многие вещи быстро, но мошенники пока быстрее нас.

Сейчас Банк России добивается внесения изменений в закон о национальной платежной системе, которые позволят на два дня блокировать деньги, отправленные на счет мошенников. Ну а пока Эльвира Набиуллина предложила банкирам подумать о принудительной блокировке подобных переводов.

Ответственность перед клиентом

Определенные надежды регулятор и банкиры возлагают и на введение самозапрета на выдачу кредитов, который граждане смогут установить как для онлайн, так и для оффлайн операций. Соответствующий законопроект уже готовится к внесению в Госдуму.

– Самозапрет человеком может быть снят, – отметила Эльвира Набиуллина, – но должно пройти два дня с момента подачи заявления. Этого хватит, чтобы на него перестало влиять психологическое давление.

Впрочем, многие участники дискуссии говорили о том, что законы и кибертехнологии бессильны перед желанием некоторых людей быть обманутыми. Вадим Кулик заявил, что людям неоднократно сообщают о каналах и методах, которыми пользуются мошенники, их убеждают не переводить деньги, но они все равно отдают свои средства преступникам. Поэтому нужно заниматься повышением финансовой грамотности населения, активно использовать разные средства предупреждения о мошеннических схемах.

Серьезные споры среди участников форума вызвало заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что банки должны нести ответственность перед клиентами за похищенные аферистами деньги. По ее мнению, только это поможет достичь переломного момента в борьбе с хищениями. Она также добавила, что банки должны компенсировать клиентам ущерб, если они переводят деньги на счета, которые есть в списке неблагонадежных.

– Возмещение ущерба банками стимулирует их активнее заниматься системами кибербезопасности, – подчеркнула Эльвира Набиуллина. – Человек более беззащитен и уязвим перед мошенниками, чем кредитная организация. Мы знаем случаи, когда даже топ-менеджеры попадаются на такие уловки.

Станислав Кузнецов добавил, что с мая 2023 года Сбер планирует запустить проект по возврату денег, которые клиент перевел на счет мошенников. Добиваться возврата банк будет по доверенности от клиента через суды.