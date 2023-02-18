В Екатеринбургском зоопарке выбирают "Зоомистера 2023"

В День защитника Отечества в зоопарке Екатеринбурга назовут зоомистера 2023 года. Жители могут проголосовать за понравившегося питомца, принимающего участие в конкурсе.
Голосование уже началось, оно продлится до 9 утра 22 февраля. За победу борются пять кандидатов, рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.
В конкурсе участвует каракал Хьюго, он любит прыгать, бегать в колесе и есть курятину.
Серощекий калао Ральф обладает выдающимся клювом, его описывают как смелого и любопытного, любящего поедать тертую морковь.
Еще один кандидат – енот Михаил. Он живет в отделе прирученных животных и готовится к карьере зоотерапевта.
Удачу испытает Кенгуру Хагенна Пол. Его сотрудники зоопарка описывают осторожным и внимательным товарищем.
Также на конкурсе представлен обитатель аквариума – змееголов, рыба с легкими, которая постоянно нуждается в воздухе.
Ранее в Екатеринбургском зоопарке отметили Всемирный день бегемота.