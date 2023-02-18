Владимир Путин подписал закон о поддержке вдов участников боевых действий

Владимир Путин одобрил поправки в закон "О ветеранах". Фото: пресс-служба Кремля

Социальную поддержку независимо от состава семьи будут получать вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий. Соответствующие поправки внесены в федеральный закон "О ветеранах" и одобрены Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее на ежемесячные социальные выплаты, преимущественное обеспечение путевками в санаторий, компенсацию в размере 50% на оплату услуг ЖКХ могли претендовать вдовы, которые проживали одни или с несовершеннолетними детьми. Сейчас получать данные меры поддержки супруги погибших ветеранов боевых действий могут вне зависимости от состава их семьи. Социальная поддержка будет оказываться до тех пор, пока они не вступят в новый официальный брак.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в Госдуме рассмотрят законопроект о новом статусе "Дети СВО".