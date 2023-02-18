Пожарные провели учения в свердловской областной больнице

Учения провели для отработки взаимодействия медиков с экстренными службами. Фото: пресс-служба ГУ МСЧ РФ по Свердловской области

Сотрудники пожарной охраны Екатеринбургского гарнизона и персонал Свердловской областной клинической больницы провели совместные учения. Они отрабатывали взаимодействие в случае возникновения возгорания, рассказали в пресс-службе ГУ МСЧ РФ по Свердловской области.

По легенде учений пожар случился в помещении больницы, где нет вентиляции. Персонал клиники сообщил о возгорании в экстренные службы и эвакуировал около 100 пациентов через запасные выходы. Прибывшие на место ЧП подразделения МЧС обследовали помещения, спасли 5 человек, передав их медикам скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МСЧ РФ по Свердловской области

Для эвакуации еще одного человека, который не смог самостоятельно выбраться из задымленного кабинета на 5-м этаже, пожарные использовали автолестницу. После этого огнеборцы ликвидировали условное возгорание на площади 150 квадратных метров, а также применили тактическую вентиляцию помещений для удаления продуктов горения. В учениях были задействованы 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

Фото: пресс-служба ГУ МСЧ РФ по Свердловской области

"Для учений подобран типовой объект с массовым пребыванием людей, который присутствует в каждом пожарно-спасательном гарнизоне. Сложность таких объектов дополняется тем, что для эвакуации больных могут потребоваться особые методы спасения. В целом все цели и задачи, поставленные участникам тушения пожара, были выполнены в полном объеме", — отметил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Свердловской области Егор Бухряков.

Фото: пресс-служба ГУ МСЧ РФ по Свердловской области

По итогам учений была отмечена четкая организация взаимодействия персонала больницы с пожарными.

Ранее совместные учения на трассе провели министерство транспорта Свердловской области и экстренные службы.