В Свердловской области обучат медиков перинатального центра Макеевки

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов посетил Макеевку. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов посетил перинатальный центр городской клинической больницы № 3 Макеевки (Донецкая Народная Республика). На базе уральских больниц регион готов организовать обучение донецких медиков и врачей, которым предстоит работать с новым высокотехнологичным оборудованием.

"Чтобы ваши специалисты смогли сразу приступить к работе на новом оборудовании, мы уже сейчас готовы оказать помощь в соответствующем обучении сотрудников макеевского перинатального центра. Для этого мы приглашаем ваших специалистов в Свердловскую область, где коллеги помогут им получить необходимые навыки", — сказал Олег Чемезов.

В августе 2022 года с помощью уральцев и благотворительного фонда "Верь и Живи" макеевскому перинатального центру был передан электрохирургический высокочастотный аппарат ЭХВЧ-80-ФОТЕК. С его помощью врачи проводят малотравматичные операции. В октябре прошлого года Свердловская область направила в медицинское учреждение гуманитарную помощь. Также средства на оснащение перинатального центра Макеевки были собраны на "Екатерининской ассамблее" в декабре 2022 года. Было приобретено оборудование для выхаживания малышей, рожденных с экстремально низкой массой тела и другими патологиями.

Главврач перинатального центра Макеевки Венера Хоменко поблагодарила свердловчан за оказанную помощь.

Кроме этого, в рамках визита в ДНР вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов провел рабочую встречу с главой администрации города Макеевки Владиславом Ключаровым. Они обсудили планы на текущий год и вопросы сотрудничества, закрепленные в соглашении, заключенном между Средним Уралом и Макеевкой, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Также Олег Чемезов и Владислав Ключаров навестили военнослужащих, находящихся на лечении в городской больнице. Вице-губернатор Свердловской области передал защитникам Донбасса продуктовые наборы.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"В марте 2022 года здание административного корпуса этого медучреждения получило повреждения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Именно свердловчане помогли в его восстановлении. Символично, что делегация из региона-шефа приехала сюда с другой гуманитарной миссией – поддержать наших защитников. Помощь Свердловской области всегда своевременная и актуальная", — отметил Владислав Ключаров.

Также члены делегации, в которую вошла и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, посетили в Макеевке художественно-краеведческий музей и свердловский волонтерский центр. Там работают представители Дома добровольцев Свердловской области. Олег Чемезов обсудил с волонтерами актуальные вопросы содействия мирным жителям Донбасса.

Напомним, ранее депутаты свердловского Заксобрания передали в ДНР бронированный автомобиль.