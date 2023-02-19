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Общество
19 февраля 2023, 09:48

В Свердловской области прошел профилактический рейд, посвященный пожарной безопасности

Противопожарная безопасность

Сотрудники МЧС России провели беседы с уральцами. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские огнеборцы продолжают серию профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в жилье и на транспорте. Сотрудники МЧС России провели беседы с уральцами и вручили им памятки о пожарной безопасности.

Так, в рамках мероприятия жителям Первоуральска рассказали об эффективности применения автономных дымовых пожарных извещателей, устанавливаемых в комнатах квартир и частных жилых домах. Особое внимание сотрудники также обращали на безопасность детей.

Серовские огнеборцы основной акцент сделали на правилах пожарной безопасности на транспорте, так как главная опасность подобного пожара — в его незаметном распространении: транспортное средство может полностью оказаться в огне за 2‑3 минуты. Как отметили инспекторы, чаще всего данные пожары происходят из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля, установки акустических систем или осветительных приборов с нарушениями соединения и прокладки электропроводов, неисправностями систем и узлов. Обязательно наличие исправного огнетушителя и умение им пользоваться. Хранить огнетушитель спасатели советуют под передними сиденьями, а не в багажнике, как это делают большинство водителей — так будет проще и быстрее достать его в случае пожара.

Областная газета Свердловской области

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