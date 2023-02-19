Ретропоезд до Верхней Пышмы в марте будет курсировать по выходным и будним дням

Ретропоезд уже стал туристической достопримечательностью уральской столицы. Фото: Павел Ворожцов

Учитывая популярность ретропоезда "Уральский экспресс", на Свердловской железной дороге приняли решение, что в марте он будет курсировать не только по выходным, но и по будним дням. Поездки будут организованы 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 марта.

График составлен с учетом пожеланий школьников и педагогов и способствует тому, чтобы максимальное число детских групп смогли посетить Музей военной техники УГМК. ОБ этом сообщает пресс-служба свердловской магистрали.

Напомним, что дневной "Экспресс" курсирует по маршруту Екатеринбург — Шувакиш — Верхняя Пышма.Музей. Продолжительность ретротура — 6 часов 20 минут, включая развлекательную остановку на Шувакише и 3,5 часа свободного времени в Верхней Пышме. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 09:35 местного времени. Возвращение — в 15:55.

Также по будним дням в марте назначены специальные вечерние рейсы "Вечерний Екатеринбург", когда ретропоезд проходит через центр города вдоль улицы Восточной, через Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена остановка и часовая прогулка. Обратно поезд следует через Екатеринбург-Сортировочный до железнодорожного вокзала. Продолжительность ретротура по вечернему кольцу составляет 2 часа 35 минут. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 19:05 местного времени, возвращение — в 21:40. Поездки состоятся 1, 3, 7, 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 марта.

Приобрести билеты на ретропоезд "Уральский экспресс" можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

В ретропоезде действуют все виды льгот, а также специальные тарифные планы (кроме VIP-купе).