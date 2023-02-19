В преддверии Масленицы диетологи рассказали свердловчанам о том, как правильно есть блины

Блины — один из символов Масленицы. Фото: Галина Соловьева

В России готовятся отметить один из самых любимых народных праздников — Масленицу. Традиционная масленичная неделя начнется уже завтра, 20 февраля. Уральцев ждет насыщенная программа: уличные спектакли, ярмарки, сжигание чучела зимы и другие развлечения. Безусловно, на период праздника основным блюдом становятся блины. Специалисты считают, что главное правило, которого следует придерживаться, — это умеренность.

"Во всем нужна мера. Особенно важно научиться контролировать свои гастрономические пристрастия людям с избыточным весом и тем, у кого обострились хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Остальным полезно помнить, что блины — довольно калорийное блюдо, которое заметно повышает нагрузку на внутренние органы. Полностью отказаться от этого масленичного угощения я бы порекомендовала людям с непереносимостью глютена", — считает главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина.

Согласно основам правильного питания, среди начинок следует отдать предпочтение творогу и овощам, а вместо традиционного мясного фарша использовать курицу, индейку или крольчатину. Также диетологи категорически не рекомендуют совмещать блины с алкогольными напитками.

Традиционно в масленичную неделю блины появятся в меню практически всех точек общественного питания. Чтобы не испортить праздник пищевым отравлением, нужно обращать внимание на то, в каких санитарных условиях готовят блины, и выбирать проверенные кафе и рестораны, сообщает департамент информационной политики региона.