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19 февраля 2023, 13:43

На Среднем Урале выявили 439 новых случаев COVID-19

COVID-19

В Свердловской области выявлено 439 заболевших COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 439 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один человек скончался, сообщает федеральный оперативный штаб.

В больницы региона направлены 13 пациентов. Выздоровели 215 человек.

Всего в России выявлено 14 233 новых случая заражения коронавирусом. Количество госпитализированных за сутки составило 799 человек. Снижение количества госпитализаций произошло в 70 регионах страны, увеличение отмечено в 12 регионах. Скончались 36 человек. Выздоровели 9 316 граждан.

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Областная газета Свердловской области

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