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Общество
19 февраля 2023, 14:45

Заключенные тагильской колонии изготовили тысячи подарочных упаковок к 8 Марта

подарочные коробки

Ассортимент выпускаемых изделий постоянно дополняется. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Партию декоративных упаковок к 8 Марта изготовили в женской колонии ИК-6 Нижнего Тагила. На участке колонии-поселения, где находится производство, к каждому празднику запускаются новые виды тематических коробок. 

В 2022 году было выпущено свыше 120 000 единиц продукции. В бригаде трудится 21 осужденная. Из них 7 женщин имеют обязательные вычеты по алиментам и 10 — по искам. Работа в сборочном цехе обеспечивает им стабильную зарплату, что также позволяет выплачивать долговые обязательства в добровольном порядке.

В прошлом году в колонии выпустили изделий на 105 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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