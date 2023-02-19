Заключенные тагильской колонии изготовили тысячи подарочных упаковок к 8 Марта

Ассортимент выпускаемых изделий постоянно дополняется. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Партию декоративных упаковок к 8 Марта изготовили в женской колонии ИК-6 Нижнего Тагила. На участке колонии-поселения, где находится производство, к каждому празднику запускаются новые виды тематических коробок.

В 2022 году было выпущено свыше 120 000 единиц продукции. В бригаде трудится 21 осужденная. Из них 7 женщин имеют обязательные вычеты по алиментам и 10 — по искам. Работа в сборочном цехе обеспечивает им стабильную зарплату, что также позволяет выплачивать долговые обязательства в добровольном порядке.

В прошлом году в колонии выпустили изделий на 105 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.