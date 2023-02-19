Свердловские волонтеры награждены орденом Дружбы

С февраля 2022 года Свердловская область отправила в Макеевку свыше 1 500 тонн гуманитарной помощи. Фото: Анастасия Миронович

Активисты свердловского штаба движения #МыВместе Данил Шестаков и Анастасия Миронович награждены орденом Дружбы за особый вклад в помощь жителям новых регионов России. Государственные награды волонтерам вручил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Уже больше 250 тысяч волонтеров движения "Мы вместе", более трех тысяч штабов "Мы вместе" по всей нашей огромной стране. Результаты вашей работы не меряются ни штуками, ни рублями, ни даже тысячами тонн. Они меряются спасенными жизнями и верой в людей", — подчеркнул Сергей Кириенко.

Церемония награждения состоялась во время общероссийского семинара региональных штабов #МыВместе в Ростове-на-Дону. Делегацию Свердловской области на форуме возглавлял вице-губернатор Олег Чемезов, сообщает департамент информационной политики региона.

Орденом Дружбы награждаются граждане за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.

Свердловский штаб #МыВместе передал ростовским коллегам два автомобиля УАЗ, которые планируется использовать для перевозки гуманитарной помощи и доставки добровольцев в новые регионы России.

"Машины имеют высокую проходимость, они очень надежные и вместительные, будут служить волонтерам верой и правдой", — рассказал руководитель свердловского штаба #МыВместе Евгений Дайнес.

С начала специальной военной операции Свердловская область отправила в Макеевку свыше 1 500 тонн гуманитарной помощи.