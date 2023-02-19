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Общество
19 февраля 2023, 16:23

"Автомобилист" завершил дальневосточное турне победой

"Автомобилист"

"Шоферы" взяли более чем убедительный реванш за поражение накануне. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 65-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" выиграл во Владивостоке у "Адмирала" — 4:1. 

"Шоферы" продолжают свою февральскую традицию: четные матчи проигрывают, нечетные — выигрывают. Вот и на этот раз игра закончилась в соответствии с алгоритмом.

Героем матча стал форвард уральцев Алексей Макеев, забросивший 2 шайбы (первую и последнюю). 32-летний форвард, пропустивший большую часть сезона из-за травмы, в 4 встречах дальневосточного турне забил 5 голов. Две другие шайбы в ворота "Адмирала" забросили Стефан да Коста и Кертис Волк.

Екатеринбуржцы выиграли у команды из Владивостока первый раз в текущем чемпионате (до этого было 3 поражения). "Автомобилист" одержал 36-ю победу в сезоне, набрал 81 очко и вернулся на второе место в Восточной конференции.

Следующий матч "шоферы" проведут в среду, 22 февраля. На своей площадке они сыграют с уфимским "Салаватом Юлаевым" (80 очков, 4 место на Востоке).

Областная газета Свердловской области

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