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20 февраля 2023, 13:05

Регионы УрФО успешно реализуют нацпроект "Экология"

Разделение мусора

Регионы УрФО достигли целевых показателей в реализации федеральных проектов. Фото: Галина Соловьева

Регионы Уральского федерального округа продолжают успешную реализацию федеральных программ национального проекта "Экология", сообщает пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в УрФО. 

"Восстановление экологии, ликвидация и минимизация последствий нанесенного природе вреда — процесс небыстрый. Он предполагает решение большого количества задач и требует значительных ресурсов. Позитивный эффект возможен лишь при системной работе. Благодаря активной позиции органов власти регионов УрФО, ответственному отношению со стороны бизнеса и жителей, экологические проекты успешно реализуются. Важно и дальше сохранять этот настрой и темп, пошагово двигаться к намеченным целям", — подчеркнул полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В частности, в Свердловской области в рамках проекта "Чистая страна" в Арамиле ликвидировали несанкционированную свалку. На площади в 5 гектаров было убрано 300 тысяч кубометров отходов, проведена рекультивация земли. В соседней Челябинской области устранили мазутохранилище. В Нефтеюганском районе ХМАО-Югры по федеральному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" запустили в работу первый межмуниципальный комплекс для размещения, обезвреживания и обработки ТКО. 

Также в регионах УрФО восстановлено 79,3 тыс. гектаров леса. Высажено 54,4 млн саженцев лесных растений. Кроме этого, в субъектах приобрели 1 261 единицу лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования для подведомственных учреждений, по итогам 2022 года в лесничествах всех регионов УрФО выросла среднемесячная заработная плата.

Напомним, в рамках нацпроекта "Экология" в свердловском городе Краснотурьинске завершено строительство современного мусоросортировочного комплекса. 

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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