Регионы УрФО успешно реализуют нацпроект "Экология"

Регионы УрФО достигли целевых показателей в реализации федеральных проектов. Фото: Галина Соловьева

Регионы Уральского федерального округа продолжают успешную реализацию федеральных программ национального проекта "Экология", сообщает пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.

"Восстановление экологии, ликвидация и минимизация последствий нанесенного природе вреда — процесс небыстрый. Он предполагает решение большого количества задач и требует значительных ресурсов. Позитивный эффект возможен лишь при системной работе. Благодаря активной позиции органов власти регионов УрФО, ответственному отношению со стороны бизнеса и жителей, экологические проекты успешно реализуются. Важно и дальше сохранять этот настрой и темп, пошагово двигаться к намеченным целям", — подчеркнул полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В частности, в Свердловской области в рамках проекта "Чистая страна" в Арамиле ликвидировали несанкционированную свалку. На площади в 5 гектаров было убрано 300 тысяч кубометров отходов, проведена рекультивация земли. В соседней Челябинской области устранили мазутохранилище. В Нефтеюганском районе ХМАО-Югры по федеральному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" запустили в работу первый межмуниципальный комплекс для размещения, обезвреживания и обработки ТКО.

Также в регионах УрФО восстановлено 79,3 тыс. гектаров леса. Высажено 54,4 млн саженцев лесных растений. Кроме этого, в субъектах приобрели 1 261 единицу лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования для подведомственных учреждений, по итогам 2022 года в лесничествах всех регионов УрФО выросла среднемесячная заработная плата.

Напомним, в рамках нацпроекта "Экология" в свердловском городе Краснотурьинске завершено строительство современного мусоросортировочного комплекса.