В Свердловской области осудили полицейского за незаконный оборот наркотиков

Бывший полицейский будет сидеть в колонии 12 лет. Фото: Валерий Горелых

Бывший сотрудник ОП № 1 УМВД России по городу Екатеринбургу был задержан за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Вместе с подельником он пытался продать больше килограмма запрещенных веществ путем "закладок".

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, в 2020 году подозреваемый вместе со своим знакомым участвовал в незаконном обороте наркотических средств в Екатеринбурге и Свердловской области.

Алексей Созонов, будучи сотрудником полиции, обладал информацией о каналах сбыта наркотиков. Он предложил подельнику расфасовывать наркотики на "закладки", а затем продавать их через интернет.

Так, 16 июля 2020 года осужденный разместил в тайнике в Первоуральском городском округе наркотические средства массой свыше 1,1 кг. Соучастник расфасовал партию и поместил по указанию Созонова в тайники на территориях Екатеринбурга, Сухоложского и Богдановичского районов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Из системы МВД предателя интересов службы за проступок, порочащий честь и достоинство представителя МВД, уволили по отрицательным мотивам в кратчайший срок после задержания, а теперь он понесет еще и предусмотренную законом уголовную ответственность", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети "Интернет", группой лиц по предварительному сговору". Сысертский районный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах сроком на 13 лет.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и оружия.