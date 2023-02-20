Область на карте: плеяда ФАПов, «сердце» для пластика и энергоцентр в Новой Ляле

Фото: Пресс-служба администрация Ревды

Плеяда ФАПов, энергоцентр в Новой Ляле, «сердце» для пластика – «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

Новая Ляля

На целлюлозно-бумажном комбинате запустили комплекс газопоршневых установок, который будет вырабатывать собственную электроэнергию.

Как пишет газета «Обозрение», в создание энергоцентра вложили 230 миллионов рублей. Мощность комплекса составляет 3 МВт. Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойное обеспечение комбината электроэнергией и сэкономить на энергоресурсах. Освободившиеся деньги направят на модернизацию предприятия, повышение зарплаты работникам и создание новых рабочих мест.

Накоряково (Кленовское сельское поселение, Нижнесергинский район)

В селе открылся долгожданный модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Как пишет газета «Новое время», до настоящего времени фельдшер делил здание с сельской управой. Новый ФАП – просторный, светлый, оснащен всем необходимым. Он будет обслуживать почти 400 жителей населенного пункта.

В этот же день модульный ФАП открылся еще в одном населенном пункте Кленовского сельского поселения – в деревне Киселёвка, где прописано 140 человек. А в марте на территории появятся еще два модульных медпункта: ФАП в деревне Контуганово и ОВП в поселке Ключевая.

Кунгурка (ГО Ревда)

В селе открыли новый культурно-досуговый центр (КДЦ). Строительство объекта обошлось бюджету Свердловской области в 42 миллиона рублей.

Как сообщают «Городские вести», новый центр заменил старый, почти развалившийся клуб. Площадь КДЦ составляет более 300 квадратных метров. В нем оборудованы зрительный зал на 100 мест, три комнаты для кружков, студия звукозаписи, библиотека с 2,5 тыс. книг, гардероб и служебные помещения. КДЦ станет центром притяжения для жителей Кунгурки и Крылатовского, где проживают 540 человек.

Талица

На участке федеральной трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень, расположенном на территории Талицкого городского округа, установили два надземных пешеходных перехода.

Как пишет «Типичная Талица», мосты возвели в деревнях Бор и в селе Горбуновское. Работы на них пока завершаются, в эксплуатацию их запустят ориентировочно в марте.

Напомним, этот дорожный участок отремонтировали прошлой осенью, расширив его с двух до четырех полос, но не предусмотрели переходы в районе Бора и Горбуновского. В итоге они оказались отрезанными от населенных пунктов, расположенных на другой стороне дороги, и людям приходилось перелезать через ограждения, чтобы попасть на работу или в магазин, сесть на автобус. После обращений граждан было решено установить дополнительные пешеходные переходы.

Каменск-Уральский

В центре города, на аллее Тевосяна, появился полезный арт-объект – сетчатое «сердце» высотой с человеческий рост для сбора пластиковых крышек.

Как сообщает KU66.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города, идейный вдохновитель арт-объекта – активист Денис Мельцов. Собранные крышки будут отправлять на местное предприятие, а вырученные деньги – перечислять на лечение девочки с врожденной грыжей спинного мозга. Такой опыт в городе уже есть – прошлой весной такое же «сердце» установили в сквере Тимирязева, и всего за месяц горожане насобирали пять пакетов крышечек по 120 килограммов каждый.

Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского