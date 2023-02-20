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Общество
20 февраля 2023, 16:48

Гендиректор "Областной газеты" включен в состав Координационного совета по стратегическому планированию в регионе

Антон Третьяков

Антон Третьяков вошел в состав Координационного совета по стратегическому планированию в Свердловской области. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Евгений Куйвашев внес изменения в состав Координационного совета по стратегическому планированию в Свердловской области.  

В него включен генеральный директор "Областной газеты" Антон Третьяков. 

Координационный совет по стратегическому планированию в Свердловской области был создан в 2015 году. В его состав входят представители региональных властей, делового, научного и отраслевых сообществ. На совет возложена функция по реализации плана стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года.

Напомним, ранее свердловский избирком и "Областная газета" подписали соглашение о взаимодействии. 

Областная газета Свердловской области

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