Гендиректор "Областной газеты" включен в состав Координационного совета по стратегическому планированию в регионе

Губернатор Евгений Куйвашев внес изменения в состав Координационного совета по стратегическому планированию в Свердловской области.
В него включен генеральный директор "Областной газеты" Антон Третьяков.
Координационный совет по стратегическому планированию в Свердловской области был создан в 2015 году. В его состав входят представители региональных властей, делового, научного и отраслевых сообществ. На совет возложена функция по реализации плана стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года.
Напомним, ранее свердловский избирком и "Областная газета" подписали соглашение о взаимодействии.