УДТК был создан в кратчайшие сроки за счет безвозмездного сверхурочного труда рабочих и личных сбережений жителей региона. Всего было собрано свыше 70 млн рублей. Фото: Владимир Мартьянов

11 марта одно из самых прославленных соединений Советской армии – Уральский Добровольческий танковый корпус (УДТК) отмечает 80-летие. Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поручил провести юбилейные мероприятия, посвященные Дню народного подвига по формированию УДТК на высоком уровне. Торжества пройдут сразу в нескольких городах Среднего Урала. Изюминкой празднования станет военно-историческая реконструкция битвы на Орловско-Курской дуге.

День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса учрежден по указу губернатора Свердловской области в 2012 году и отмечается ежегодно 11 марта. В 2023 году в программу празднования юбилея УДТК, по распоряжению Евгения Куйвашева, впервые включена реконструкция битвы на Орловско-Курской дуге.

Кроме того, знаменательную дату планируется отметить масштабными публичными мероприятиями в Екатеринбурге и в городах, где активно работают первичные ячейки Совета ветеранов УДТК – в том числе в Алапаевске, Богдановиче, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Полевском, Талице, Тугулыме. Также различные памятные мероприятия в течение всего года будут проходить на базе Центра истории УДТК в Екатеринбурге.

Масштабное празднование 80-летия со Дня народного подвига по формированию УДТК имеет сегодня особое значение, поскольку олицетворяет связь времен, связь поколений.

Факты За время Великой Отечественной войны 37 гвардейцам корпуса присвоено звание Героя Советского Союза, а полковнику Михаилу Фомичёву – дважды. 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы. Военнослужащим корпуса вручено 42 368 орденов и медалей. Сам корпус награжден орденами Красного Знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени. Всего на боевых знаменах частей, входивших в состав 10-го гвардейского Уральско-Львовского, Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова добровольческого танкового корпуса, 54 ордена. 27 раз корпусу была объявлена благодарность Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина: за умелые боевые действия, героизм, мужество и отвагу. Боевой путь УДТК от Орла до Праги составил свыше 5 500 км, из них с боями – 2 000 км. За годы сражений УДТК освободил сотни городов и тысячи населенных пунктов, уничтожил и захватил 1 220 танков и самоходок врага, 1 100 орудий разных калибров, 2 100 бронемашин и бронетранспортеров, уничтожил 94 620 солдат и офицеров противника.

В годы Великой Отечественной войны на заводах и фабриках, в колхозах, в учреждениях распространены были плакаты, призывающие не щадить своих сил для помощи Красной армии: «Всё для фронта, всё для победы!». И «Тыл – фронту!» был не простым агитационным призывом.

11 марта отмечается день не только военного подвига, но и трудового. Ведь сама идея создания УДТК возникла именно в трудовых коллективах. 16 января 1943 года в уральской прессе появилась статья «Танковый корпус сверх плана», в которой свердловские танкостроители обязались изготовить столько танков и самоходных орудий, сколько требуется для укомплектования армейского корпуса, а также обучить своих же рабочих-добровольцев вождению боевых машин и отчислять часть заработка на оснащение корпуса оружием и обмундированием.

Этот почин свердловчан поддержали также рабочие заводов в Челябинской и Молотовской (ныне – Пермской) областях. Корпус создали в кратчайшие сроки за счет безвозмездного сверхурочного труда рабочих и личных сбережений жителей региона. Всего было собрано свыше 70 млн рублей. Причем государство не потратило на формирование корпуса ни одной копейки.

Личный состав также был набран из уральцев. Кандидатуры рассматривались и утверждались на рабочих собраниях. Отбор был строгий, его прошли 9 660 человек из 115 тысяч написавших заявления о зачислении в танковый корпус. В Нижнем Тагиле, например, из 10,5 тысячи добровольцев отобрали 544. В итоге были сформированы три танковые бригады, четыре полка, одна мотострелковая и другие боевые части, вошедшие в соединение. 11 марта 1943 года ему присвоили наименование – 30-й Уральский добровольческий танковый корпус.

1 мая 1943 года Уральский добровольческий танковый корпус принял присягу, поклявшись вернуться домой только с победой. Его бойцы и командиры получили наказ от трудящихся Урала. В нем были такие строки: «Не забывайте: вы и ваши машины – это частица нас самих, это – наша кровь, наша старинная уральская добрая слава, наш огненный гнев к врагу. Смело ведите стальную лавину танков. Вас ждут подвиги и слава».

Боевое крещение УДТК получил 27 июля 1943-го на Курской дуге, в боях и сражениях прошел до Праги и Берлина. В октябре 1943-го за мужество, проявленное в боях на Брянском фронте, соединению было присвоено звание гвардейского.

Ратные традиции уральцев, тружеников фронта и тыла времен Великой Отечественной сегодня продолжают свердловские добровольцы. С февраля 2022 года Свердловская область направила только в город Макеевку Донецкой Народной Республики около 1 500 тонн гуманитарной помощи.

Кстати Данил Шестаков и Анастасия Миронович – активисты свердловского штаба движения #МыВместе – награждены орденом Дружбы за особый вклад в помощь жителям новых регионов России, государственные награды вручил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Орденом Дружбы награждаются граждане за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.