Коммунальная арифметика

Плату за электроэнергию начисляют по одноставочному тарифу, но жители сдают показания за ночные и дневные часы. Фото: Александр Зайцев

Вчера в Законодательном собрании Свердловской области депутаты и представители исполнительных органов власти региона обсудили новые правила расчета за услуги ЖКХ. Они приняли решение держать под контролем начисление платежей за электроэнергию и вести разъяснения о льготах и субсидиях.

Выступая на заседании фракции партии «Единая Россия», министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов напомнил, что индексация тарифов на коммунальные услуги – это ежегодная процедура, направленная на обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры ЖКХ и сохранение качества предоставляемых жителям услуг.

«Если не индексировать плату, невозможно поддерживать жилищно-коммунальных комплекс в рабочем состоянии, проводить его модернизацию и оперативно реагировать на аварийные ситуации», – объяснил министр.

Напомним, что в ноябре 2022 года правительством России было принято решение пересмотреть тарифы на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года с тем, чтобы следующее повышение произвести не ранее 2024 года. При этом рост платы по стране был ограничен 11 %. В Свердловской области планку установили ниже – в пределах 9,5 %.

Изменение порядка расчетов за электрическую энергию на 2023 год обусловлено также изменениями в методике определения тарифов и решениями ФАС России, из-за которых произошли перерасчет с 1 декабря 2022 года и отмена действующего на Среднем Урале с 1995 года порядка применения ночного тарифа в дневные часы по выходным и праздникам.

Сейчас в области начисления за электроэнергию производятся по одноставочному тарифу. При этом владельцы двухтарифных счетчиков по-прежнему передают дневные и ночные показания, а управляющие и сбытовые компании сами приводят цифры к единому знаменателю.

У свердловчан есть возможность в любой момент перейти на двуставочный тариф. Для этого нужно подать заявление в энергосбытовую организацию, с которой заключен договор на поставку электроэнергии. Она самостоятельно и за свой счет произведет перепрограммирование электросчетчиков. Однако спешить не стоит. Специалисты советуют в течение месяца-двух проанализировать расходы электроэнергии в ночной и дневной период и лишь потом принимать решение.

Как отмечают свердловские парламентарии, кроме условий перепрограммирования приборов учета, жителей интересует контроль за правильностью начислений. Департамент Госжилстройнадзора уделяет особое внимание правильности начислений за коммунальные услуги и контролирует индексы роста платы граждан, заверила заместитель директора ведомства Наталья Миленина.

«Во все муниципалитеты, управляющие организации направлено предупреждение о недопустимости превышения установленных законодательством предельных индексов роста платы за коммунальные услуги, – отметила она. – Готовы разбираться по каждому случаю, если будут зафиксированы нарушения».

Интересовались депутаты и грядущими изменениями в расчетах за капитальный ремонт. Николай Смирнов объяснил, что изменение подходов к индексации тарифа связано с тем, что проводимые работы – и на это указывают на федеральном уровне – не являются коммунальными услугами. А значит, оценка должна даваться на основе ценообразования в строительстве.

При этом ФАС и МинЖКХ постоянно ведут мониторинг цен на материалы, которые применяются при капремонте, и оценивают стоимость работ, пояснил Николай Смирнов. Свою экспертизу проводит и Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве. На основании всех заключений и будет определяться тариф.

«Если цены на строительном рынке будут оставаться в нынешних пределах, то и ставка не будет меняться», – сказал Николай Смирнов.

Необходимые разъяснения были даны вчера и на круглом столе по тарифам ЖКХ, организованном фракцией партии ЛДПР в Законодательном собрании.

Николай Смирнов напомнил, что губернатор Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с предложениями о снижении тарифов на электрическую энергию для жителей Свердловской области. Речь идет прежде всего о понижении индикативной цены на электроэнергию. Уменьшение этого показателя позволит в итоге снизить тарифы и плату за электричество для жителей.

Также министр рассказал, что в Свердловской области действует целый ряд мер поддержки: льготы и субсидии на оплату коммунальных платежей.

«Мы настроены на взаимодействие, готовы разъяснять своим избирателям нововведения, но, чтобы доносить до жителей объективную информацию, нам надо самим разобраться в этом. Спасибо за содержательный разговор», – подвел итог обсуждению депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Каптюг.

Парламентарии попросили представителей органов исполнительной власти подготовить памятки потребителям, отвечающие на все актуальные вопросы по тарифам, и выразили готовность подключиться к работе по информированию уральцев о нововведениях.

8–800–300-81–00 (звонок бесплатный) – по этому номеру можно узнать о льготах и субсидиях. Заявление на предоставление льгот или субсидий подается в администрацию муниципального образования по месту жительства или в МФЦ.