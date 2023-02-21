В Свердловской области в праздничные дни изменится работа почты

В выходные дни Почта России будет работать по особому графику. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале в праздничные дни изменится график работы почты. 23 февраля будет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных, сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на час.

24 февраля почтовые отделения будут работать по графику воскресенья.

25 февраля работа продолжится по обычному графику.

Изменения в работе почтовых отделений ожидаются и на мартовские праздники.

7 марта почта будет работать на час меньше.

8 марта почтовые отделения работать не будут, кроме круглосуточных.

9 марта работа отделений продолжится в обычном режиме.

23 февраля и 8 марта почтовые отправления и периодические издания почтальоны разносить не будут. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Ранее сообщалось, что Почта России в августе выпустит конверты к 300-летию Екатеринбурга.