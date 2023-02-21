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21 февраля 2023, 10:47

Свердловские депутаты одобрили сохранение моратория на оплату взносов за капремонт новостроек

Законодательное собрание Свердловской области

Предложение губернатора было рассмотрено на профильном комитете. Фото: Павел Ворожцов

Профильный комитет Законодательного собрания Свердловской области рассмотрел изменения в областной закон о капитальном ремонте. Поправки инициировал губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона предложил сохранить трехлетний мораторий на оплату взносов за капитальный ремонт для жильцов новых домов. 

"Суть поправок в том, что мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов-новостроек сохраняется согласно предыдущей редакции областного закона", — цитирует пресс-служба свердловского Заксобрания председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентина Лаппо.

Члены комитета, в число которых входят депутаты Заксобрания региона Агарон Варданян, Виктор Бабенко, Олег Гордеев, Алексей Свалов, а также министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, предложение губернатора поддержали. Законодательному собранию рекомендовано принять законопроект, изменения парламентарии рассмотрят на ближайшем заседании. 

Напомним, ранее Евгений Куйвашев обратился на федеральный уровень с предложением снизить индикативную цену на электроэнергию в Свердловской области. 

Областная газета Свердловской области

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