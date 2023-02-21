Подачу газа в многоквартирном доме Екатеринбурга возобновили после вмешательства судебных приставов

Судебные приставы заставили жильца пустить газовую службу. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге после вмешательства судебных приставов в жилом доме появился газ. Вернуть голубое топливо в квартиры помогли сотрудники Кировского районного отделения ГУФССП по Свердловской области.

К судебным приставам поступил исполнительный документ, в котором сообщалось, что один из жильцов в переулке Курьинском отказывается пускать в квартиру газовые службы для проверки оборудования и устранения неисправностей. Чтобы избежать негативных последствий, газовые службы были вынуждены перекрыть доступ к голубому топливу во всем доме.

Возобновить подачу газа жильцам газовики планировали после проверки оборудования в закрытой квартире. Судебные приставы разыскали владельца жилплощади по адресу его фактического проживания и вручили требование о необходимости предоставить доступ в помещение. Также ему объяснили, что если он не пустит в квартиру сотрудников газовой службы и ФССП, то с него взыщут исполнительный сбор и выпишут штраф от одной до двух с половиной тысяч рублей.

После этого мужчина пустил газовую службу в свою квартиру. Необходимые работы были проведены, газ жильцам пущен, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

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