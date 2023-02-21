Темы дня

Общество
21 февраля 2023, 11:42

На уборку свердловских дорог от снега вывели 380 единиц техники

  Марина Сапожникова
Уборка снега

Специалисты Управления автодорог Свердловской области контролируют работу подрядчиков. Фото: Алексей Кунилов

По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, в ночь с 20 на 21 февраля в регионе в среднем выпало около 2 сантиметров снега. На уборку вывели 380 специализированных машин. Работы будут продолжаться круглосуточно — до конца снегопада и полного устранения снежных заносов.

В настоящее время на линии работают 194 комбинированных дорожных машины, 28 автомобилей с отвалом, 34 автогрейдера, 49 погрузчиков и 75 единиц другой техники. Для борьбы с гололедом израсходовано 20 тонн песка, 225 тонн пескосоляной смеси и 60 тонн реагентов.

Специалисты регионального Управления автодорог контролируют работу подрядчиков. За дорожной ситуацией, метеоусловиями и расчисткой в реальном времени помогают следить 50 автоматических постов дорожного контроля, снабженных метеодатчиками и видеокамерами.

Напомним, что на полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3–4 часа после окончания снегопада; II, III и IV категорий — 5–6 часов; V категории — 12 часов. На очистку тротуаров от снега заложено 24 часа. Почти 11 тысяч километров региональных дорог обслуживают 9 подрядных организаций и более 1,2 тысячи единиц дорожной техники, сообщает департамент информационной политики региона.

Синоптики предупреждают, что обильный снегопад продолжится до 22 февраля включительно, а высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. 

Напомним, ранее МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильном снегопаде и гололеде. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.02.2023, 12:01 / Общество
Подачу газа в многоквартирном доме возобновили после вмешательства судебных приставов
21.02.2023, 11:42 / Общество
На уборку свердловских дорог от снега вывели 380 единиц техники
21.02.2023, 10:47 / Общество
Свердловские депутаты одобрили сохранение моратория на оплату взносов за капремонт новостроек
21.02.2023, 09:52 / Общество
В Свердловской области в праздничные дни изменится работа почты
21.02.2023, 09:31 / Политика
Евросоюз продлил действие антироссийских санкций еще на год