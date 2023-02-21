На уборку свердловских дорог от снега вывели 380 единиц техники

Специалисты Управления автодорог Свердловской области контролируют работу подрядчиков. Фото: Алексей Кунилов

По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, в ночь с 20 на 21 февраля в регионе в среднем выпало около 2 сантиметров снега. На уборку вывели 380 специализированных машин. Работы будут продолжаться круглосуточно — до конца снегопада и полного устранения снежных заносов.

В настоящее время на линии работают 194 комбинированных дорожных машины, 28 автомобилей с отвалом, 34 автогрейдера, 49 погрузчиков и 75 единиц другой техники. Для борьбы с гололедом израсходовано 20 тонн песка, 225 тонн пескосоляной смеси и 60 тонн реагентов.

Специалисты регионального Управления автодорог контролируют работу подрядчиков. За дорожной ситуацией, метеоусловиями и расчисткой в реальном времени помогают следить 50 автоматических постов дорожного контроля, снабженных метеодатчиками и видеокамерами.

Напомним, что на полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3–4 часа после окончания снегопада; II, III и IV категорий — 5–6 часов; V категории — 12 часов. На очистку тротуаров от снега заложено 24 часа. Почти 11 тысяч километров региональных дорог обслуживают 9 подрядных организаций и более 1,2 тысячи единиц дорожной техники, сообщает департамент информационной политики региона.

Синоптики предупреждают, что обильный снегопад продолжится до 22 февраля включительно, а высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83.

Напомним, ранее МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильном снегопаде и гололеде.