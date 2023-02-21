Выставка "Герои. Свердловская область" открылась в метро Екатеринбурга

Выставка открылась на станции метро "Площадь 1905 года". Фото: Сергей Бабушкин

В Екатеринбургском метрополитене на станции "Площадь 1905 года" открылась выставка "Герои. Свердловская область", приуроченная к Дню защитника Отечества. Для пассажиров с концертом выступил ансамбль ГУ МВД России по Свердловской области "Сердце Урала", также свердловчане могли рассмотреть портреты земляков и прочитать информацию об их жизни и подвиге.

"Сегодня мы украшаем портретами героев разных поколений станцию метро. Главное, что их объединяет, — сила духа, высокая степень патриотизма, готовность отдать жизнь за свой народ, свою страну", — рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области, заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия", региональный координатор партпроекта "Историческая память" Сергей Никонов.

По правой стороне платформы развешаны постеры, рассказывающие о Героях Советского Союза, по левую — о Героях Российской Федерации. Есть среди них павшие, есть и живые. В правом нижнем углу постера размещен QR-код, позволяющий получить более подробную информацию о герое.

"С портретов на нас смотрят наши земляки, которые проявляли героизм в боях и в мирной жизни, защищали страну, спасали людей. На их подвиге воспитано не одно поколение россиян", — отметил депутат свердловского Заксобрания, председатель правления областной организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Виктор Бабенко.

Всего на выставке представлено 26 портретов героев. Среди них — генерал армии уроженец Волчанска Виктор Казанцев, легендарный разведчик Николай Кузнецов, дважды Герои Советского Союза Михаил Одинцов и Григорий Речкалов и другие. Выставка на станции метро "Площадь 1905 года" будет работать в течение месяца.