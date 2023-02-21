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21 февраля 2023, 14:08

Аналитика МТС Travel: россияне намерены праздновать 8 марта несколько дней и готовятся путешествовать

Источник: ru.freepik.com

Источник: ru.freepik.com

МТС, цифровая экосистема, сервисы МТС Travel и Bronevik.com проанализировали спрос на отели в России в выходной по случаю Международного женского дня. Сочи и Шерегеш привлекут горнолыжными склонами, а Екатеринбург - щадящими ценами даже в дорогих отелях.

Несмотря на то, что в этом году единственный выходной в честь 8 марта выпадает на середину недели, россияне бронируют отели в среднем на три дня. При этом каждое десятое бронирование приходится на различные горнолыжные курорты, среди которых наиболее популярны Красная Поляна, Южно-Сахалинск, Шерегеш.

Самым популярным направлением для отдыха стал Сочи, на который приходится порядка 10% бронирований. В Сочи и других южных городах путешественники остаются в среднем на четыре дня. Также вверху списка предпочтений для мартовских путешествий Москва, Санкт Петербург, Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск.

Екатеринбург вошёл в ТОП-20 городов, где путешественники намерены отметить 8 марта. Уральскую столицу отличают умеренные цены на размещение в отелях категории 4 и 5 звёзд. Так средний чек бронирования в четырёхзвёздочном отеле в Екатеринбурге в этот день, согласно данным МТС Travel, составляет 3100 рублей. Тогда как, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде – на текущий момент средний чек бронирования в сутки  составляет 3 900 и 3 200 рублей, соответственно.

Спрос на отели по России с 4 по 12 марта 2023 года при обязательном бронировании 8 марта, ТОП-10 от общего количества заказов:

Сочи

10%

Москва

8%

Санкт-Петербург

8%

Красная Поляна

6%

Казань

4%

Калининград

3%

Иркутск

3%

Южно-Сахалинск

3%

Кисловодск

3%

Шерегеш

2%

Справка МТС Travel — дочерняя компания и часть цифровой экосистемы МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. Для развития отельного направления в июле 2022 года МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com).

Трек-номер LjN8KZtr4

Областная газета Свердловской области
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