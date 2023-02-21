Уральский космонавт Сергей Прокопьев вернется на Землю в сентябре

Сергей Прокопьев — первый из Екатеринбурга, кто побывал в открытом космосе. Фото: telegram-канал Роскосмоса

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, возглавляющий 68-ю длительную экспедицию на Международной космической станции (МКС), не сможет вернуться на Землю в марте, как это планировалось ранее, из-за поломки корабля "Союз МС-22". Теперь возвращение экипажа ожидается не раньше сентября.

Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио должны были приземлиться 28 марта, однако из-за замены корабля на "Союз МС-23" вылет задерживается на полгода. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" будет запущена 24 февраля.

Как сообщает Роскосмос, продление срока нахождения на орбите положительно воспринимается космонавтами и не несет опасности для их здоровья.

Напомним, космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев принял командование МКС в октябре 2022 года. Он стал первым жителем уральской столицы, побывавшем в открытом космосе.

Ранее сообщалось о возможном продлении на несколько месяцев миссии экипажа "Союз МС-22".