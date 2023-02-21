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Общество
21 февраля 2023, 15:15

Владимир Путин поручил создать в стране программу льготной аренды жилья

Новостройка

Предполагается, что большую часть расходов по оплате на себя возьмет государство. Фото: Галина Соловьева

Президент России поручил запустить в стране программу льготной аренды жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному собранию. 

Предполагается, что ставка за арендное жилье для работников сектора ОПК будет ниже рыночной. 

"Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство", — подчеркнул Владимир Путин. 

Напомним, ранее глава государства заявил о создании в России специального фонда помощи семьям погибших и ветеранов спецоперации. 

Областная газета Свердловской области

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