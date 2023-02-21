Евгений Куйвашев передал 32 автомобиля "Лада Гранта" свердловским больницам

Машины отправятся в 10 муниципалитетов региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал свердловским больницам 32 автомобиля, закупленных по программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение". Машины отправятся в 10 муниципалитетов региона.

Ключи от автомобилей по поручению главы региона вручил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

"Обновлять автопарк поликлинического звена не менее важно, чем пополнять спецавтотранспортом службу 03, ведь от этого зависит скорость и качество оказания медицинской помощи, особенно в отдаленных территориях. В этом году регионом запланировано приобретение 129 единиц легкового автотранспорта", — отметил Андрей Карлов.

Наибольшее количество машин выделено автопарку Ирбитской центральной городской больницы. Для амбулаторной службы передали 10 автомобилей.

9 машин передадут в транспортную службу медучреждений Алапаевска и Алапаевского района. Также машины получили городская больница ЗАТО Свободный, Каменская центральная районная больница, медучреждения Камышлова, Краснотурьинска, Талицы, Тугулыма, Туринска, Верхотурского района, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В поликлиническом звене машины востребованы для доставки пациентов в медицинские организации и обслуживания вызовов на дому, также с их помощью оперативно доставляют биологические материалы в лабораторию для исследований, жизненно необходимые лекарственные препараты, особенно пациентам в отдаленных районах.

"Автомобили нужны, в первую очередь, для организации бесперебойного межрайонного сообщения с фельдшерско-акушерскими пунктами и общеврачебными практиками, которых в структуре нашей больницы более 50 единиц. Полученный транспорт позволит наиболее эффективно выстроить логистику и повысить доступность медицинской помощи населению отдаленных территорий", — сказал заместитель главного врача Ирбитской центральной городской больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Михаил Береснев.

Напомним, региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения утверждена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым для реализации важнейших задач национального проекта "Здравоохранение". Системная работа и господдержка призваны обеспечить доступность и качество медицинской помощи, обновить материально-техническую базу больниц и уменьшить дефицит кадров.