Свердловские эксперты высказались о послании Президента

Круглый стол с экспертами прошел в редакции "Областной газеты". Фото: Полина Зиновьева

Уральские эксперты – общественники и политики – следят за основными тезисами главы государства. Владимир Путин начал обращение с темы специальной военной операции. Президент напомнил о том, почему почти год назад было необходимо принять решение о ее начале.

Андрей Мозолин, член Общественной палаты Свердловской области, директор центра "Аналитик": "Принципиальная позиция — еще раз пояснить и прежде всего для жителей всей нашей страны, присоединенных территорий, для политической и экономической элиты обоснование необходимости проведения специальной военной операции. Потому что несмотря на то, что прошел уже практически год, далеко не для всех ясны цели и предпосылки именно того, что России пришлось провести превентивную специальную военную операцию. И в данном случае Президент еще раз подчеркивает, что на самом деле и причины, и источник — это не Россия, которая занимала принципиальную правовую государственную позицию относительно того, что, ребята, дайте нам жить нормально, дайте нам жить мирно и спокойно. Но западные страны это не услышали, и в итоге получается то, что получается сегодня".

Президент в своем послании отметил, что Россия будет наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов РФ. В частности, нужно возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги. Владимир Путин также много говорил о поддержке всех участников СВО (в частности, обеспечить им регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней раз в полгода), а также организовать специальный фонд помощи членам семей участников СВО и ветеранам СВО.

Сергей Карякин, депутат Законодательного собрания Свердловской области: "Очень большая поддержка будет оказана участникам СВО и это очень правильно и важно. Большая поддержка будет оказана ОПК, и это говорит о том, что сейчас, когда мы отключились от Запада, мы будем строить свою промышленность, не надеясь на какие-то западные продукты. И я надеюсь на то, что настанет момент настоящего импортозамещения, которое будет действительно реализовано. И промышленность перейдет на абсолютно иной уровень развития, который позволит нам говорить о том, что мы станем независимыми в плане машиностроения и техники".

Напомним, сегодня Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения проходит в Москве в Гостином Дворе.