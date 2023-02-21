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21 февраля 2023, 15:51

Владимир Путин предложил увеличить налоговые вычеты для россиян

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Президент предложил увеличить суммы налоговых вычетов. Фото: Алексей Кунилов

Президент России предложил увеличить для граждан социальный налоговый вычет по нескольким направлениям. Об этом Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.

Речь идет об увеличении налогового вычета на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицину — со 120 до 150 тысяч рублей. 

"Важно, чтобы вычет предоставлялся быстро и дистанционно, без обременения для семей", — отметил Владимир Путин. 

Также глава государства предложил с 1 января 2024 года увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5%. Предполагается, что он составит 19 242 рубля.

Ранее Владимир Путин поручил Правительству обеспечить стабильное финансирование программ по модернизации ЖКХ. 

Областная газета Свердловской области

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