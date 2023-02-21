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21 февраля 2023, 16:53

Сильный снег ожидается на Среднем Урале в ночь на 22 февраля

Снегопад

Сильный снегопад в регионе ожидается ночью. Фото: Алексей Кунилов

В свердловском главке МЧС продлили предупреждение о надвигающемся на Средний Урал сильном снегопаде. Ожидается, что он пройдет в ночь на 22 февраля. 

Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности. Пешеходам рекомендуют надевать подходящую обувь и передвигаться не спеша, автомобилистам — не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и держать дистанцию от впереди идущего транспорта.

Также во время сильного снегопада жителям рекомендуется обходить шаткие строения и козырьки крыш с нависшим снегом, остерегаться оборванных проводов ЛЭП, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. 

Ранее в МЧС сообщали, что из-за непогоды на дорогах Среднего Урала возможен гололед. 

Областная газета Свердловской области

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