Сильный снег ожидается на Среднем Урале в ночь на 22 февраля

Сильный снегопад в регионе ожидается ночью. Фото: Алексей Кунилов

В свердловском главке МЧС продлили предупреждение о надвигающемся на Средний Урал сильном снегопаде. Ожидается, что он пройдет в ночь на 22 февраля.

Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности. Пешеходам рекомендуют надевать подходящую обувь и передвигаться не спеша, автомобилистам — не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и держать дистанцию от впереди идущего транспорта.

Также во время сильного снегопада жителям рекомендуется обходить шаткие строения и козырьки крыш с нависшим снегом, остерегаться оборванных проводов ЛЭП, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Ранее в МЧС сообщали, что из-за непогоды на дорогах Среднего Урала возможен гололед.